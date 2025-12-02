Türkiye Gazetesi
Kamerun'da iki sürpriz: Onana ve Aboubakar kadroda yok
Trabzonspor'un yıldız kalecisi Andre Onana ve Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımında forma giyen Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nın 2025 Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alınmadı.
Spor 50 dk önce
Kamerun Milli Takımı'nın 2025 Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı ve iki sürpriz karar dikkat çekti.
- Andre Onana kadroya dahil edilmedi.
- Vincent Aboubakar DA kadroya dahil edilmedi.
Kamerun Milli Takımı'nın, 21 Aralık 2025–18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı. Kadroda iki sürpriz karar dikkat çekti.
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki file bekçisi Andre Onana'ya kadroda yer verilmedi. bu karar Kamerun basınında geniş yankı uyandırdı.
Süper Lig'de Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen, şimdilerde Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımının başarısı için mücadele eden 33 yaşındaki Vincent Aboubakar da kadroda yer almadı.
