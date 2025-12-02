Trabzonspor'un yıldız kalecisi Andre Onana ve Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımında forma giyen Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nın 2025 Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alınmadı.

Kamerun Milli Takımı'nın, 21 Aralık 2025–18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı. Kadroda iki sürpriz karar dikkat çekti.

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki file bekçisi Andre Onana'ya kadroda yer verilmedi. bu karar Kamerun basınında geniş yankı uyandırdı.

Kamerun'un 2025 Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan oyuncular

Süper Lig'de Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen, şimdilerde Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımının başarısı için mücadele eden 33 yaşındaki Vincent Aboubakar da kadroda yer almadı.

Vincent Aboubakar

