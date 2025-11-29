Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Mücadelenin ardından hakem kararlarını eleştiren Tekke, "Herkes elinde sopayla cephenin arkasında bekliyor." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'u 3 golle geçen Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN İLK BÖLÜMÜ VE SON BÖLÜMÜ OLUMSUZ"

Maçın ilk ve son bölümünde iyi oynamadıklarını kaydeden Tekke, "Bana göre, maçın ilk bölümü ve son bölümü olumsuz. Bunu nedenleri var. Reaksiyonlarda çok eksiktik. Gayet doğal olarak oyuncu yapısından dolayı. 3'lü baskı daha iyi oldu. Birebir baskıya düşeceksek, bunu iyi oynamalıyız. Bir şey olmaz, zaman vereyim... Zaman verince kullanıyorlar, herkes bu oyunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün sorunlar yaşadık açıkçası. Savunmada hem kenar ortasında hem kenarlarda birebirleri böyle oynamamalıyız. Orta yapıldığında bir şey olmaz dememeliyiz, oluyor." diye konuştu.

"SOPAYLA BEKLİYORLAR"

Ouali'nin sarı kart gördüğü pozisyon nedeniyle tepki gösteren Fatih Tekke, "Bize faul var gibi gördüm. Ouali, cezalı duruma düştü. Serzenişim oldu. Çünkü oyuncum yok, oyuncu kaybetmek istemiyorum ben. Herkes elinde sopayla cephenin arkasında bekliyor. Her şeye rağmen bu galibiyeti aldık. Bu galibiyeti en başta Edin Visca'ya armağan ediyoruz. Yola devam. Çarşamba kupa maçı var. O da zor. Sonrasında Göztepe maçı var. En şiddetli, en hızlı takımlardan birisi. Maç maç devam etmeye çalışıyoruz." dedi.

Editör:EMRAH TAŞÇI

