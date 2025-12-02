Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 14'üncü haftasında karşılaştığı Krvbas ile 2-2 berabere kaldı. Turan'ın rakip takım teknik ekibiyle yaşadığı tartışma maça damga vurdu. Saha kenarında çılgına dönen ve sarı kart gören genç çalıştırıcı, müsabaka sonrası neye sinirlendiğini açıkladı. Ayrıca Turan'ın bir sonraki maç cezalı duruma düştüğü belirtildi.

Ukrayna Premier Ligi'nin 14'üncü haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sahasında Krvbas ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona ererken, Turan ile rakip takım teknik heyeti arasında 47'nci dakikada yaşanan tartışma gündem oldu. Maç sonrası genç teknik adamdan açıklama geldi.

"AŞILMAMASI GEREKEN KIRMIZI ÇİZGLER VAR"

Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen Arda Turan, "Bugün gördüğünüz o sözlü tartışmaya gelince, duyguların yükseldiğini anlıyorum, fakat aşılmaması gereken bazı kırmızı çizgiler vardır. Aile ya da yakınlarla ilgili söylenen sözlerin her şartta yakışıksız olduğunu düşünüyorum. Böyle şeylere hiçbir durumda başvurulmamalı. Evet, belki tepkim biraz abartı olmuş olabilir; ancak benzer durumlarda tepki göstermem fazla sert olsa bile bundan asla pişmanlık duymam" ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN'A BİR MAÇ CEZA

Ukrayna basınında yer alan haberde; Arda Turan'ın bu sezon ligde 4'üncü sarı kartını gördüğü ve bir maç men cezası aldığı belirtildi. Türk teknik adam, Shakhtar Donetsk'in Kolos ile oynayacağı müsabakada saha kenarında olamayacak.

