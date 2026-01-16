Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 kaybedilen maç sonrası teknik direktör Xavi Alonso ile yollar ayrılmıştı. La Liga devinde yaşanan flaş ayrılığın ardından yeni bir kriz patlak verdi.

Yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa ile çıktığı ilk maçta 2'nci Lig ekibi Albacete'ye 3-2 mağlup olarak İspanya Kral Kupası'ndan (Copa del Rey) elenen Real Madrid'de yenilginin faturası Vinicius Junior'a çıktı.

Real Madrid'de Albacete faturası çıktı: Vinicius Junior satılık!

30 MİLYON EURO MAAŞ İSTİYOR

Eflatun-beyazlılarda Başkan Florentino Perez, yıllık 30 milyon euro maaş isteyen 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızla sözleşme uzatma görüşmelerini sonlandırdı. Perez, güncel piyasa değeri 150 milyon euro olarak gösterilen oyuncuyu sezon sonunda satma kararı aldı.

Florentino Perez

28 MAÇTA 6 GOL, 8 ASİST

Vinicius Junior, bu sezon La Liga, Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupası ve Kral Kupası'nda çıktığı 28 karşılaşmada 2 bin 112 dakika sahada kaldı ve 6 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.

