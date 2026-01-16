SPOR SERVİSİ
Real Madrid'de Albacete faturası çıktı: Vinicius Junior satılık!
Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 kaybedilen maç sonrası teknik direktör Xavi Alonso ile yollar ayrılmıştı. La Liga devinde yaşanan flaş ayrılığın ardından yeni bir kriz patlak verdi.
Real Madrid, yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa ile çıktığı ilk maçta Copa del Rey'den elenirken; yenilginin faturası Vinicius Junior'a çıktı.
- Real Madrid, Albacete'ye Copdel Rey'de 3-2 mağlup oldu. Mağlubiyet sonrası Başkan Florentino Perez, Vinicius Junior ile sözleşme uzatma görüşmelerini sonlandırdı.
- Vinicius Junior, yıllık 30 milyon euro maaş istiyor.
- Başkan Perez, Vinicius Junior'u sezon sonunda satmaya karar verdi.
Yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa ile çıktığı ilk maçta 2'nci Lig ekibi Albacete'ye 3-2 mağlup olarak İspanya Kral Kupası'ndan (Copa del Rey) elenen Real Madrid'de yenilginin faturası Vinicius Junior'a çıktı.
30 MİLYON EURO MAAŞ İSTİYOR
Eflatun-beyazlılarda Başkan Florentino Perez, yıllık 30 milyon euro maaş isteyen 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızla sözleşme uzatma görüşmelerini sonlandırdı. Perez, güncel piyasa değeri 150 milyon euro olarak gösterilen oyuncuyu sezon sonunda satma kararı aldı.
28 MAÇTA 6 GOL, 8 ASİST
Vinicius Junior, bu sezon La Liga, Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupası ve Kral Kupası'nda çıktığı 28 karşılaşmada 2 bin 112 dakika sahada kaldı ve 6 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.
