Real Madrid, 5 gollü maçta 2. Lig ekibine elendi! Arda Güler'in çabası yetmedi
İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) son 16 turunda Teknik Direktör Alvaro Arbeloa yönetiminde ilk maçına çıkan Real Madrid, 2. Lig ekibi Albacete'ye 3-2 mağlup olarak turnuvaya havlu attı.
İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) son 16 turunda milli futbolcumuz Arda Güler'in 11'de başladığı mücadelede Real Madrid, 2. Lig ekibi Albacete ile deplasmanda karşılaştı.
REAL KUPADAN ELENDİ
Carlos Belmonte Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakibine 3-2 mağlup olan Real Madrid, kupaya veda etti.
ARDA GÜLER 90+1'DE ASİST YAPTI
Ev sahibi Albacete'ye turu getiren golleri 42. dakikada Javi Villar, 82. dakikada Jefte Betancor Sanchez ve 90+4. dakikada Jefté Betancor Sánchez attı.
Real Madrid'in gollerini 45+3. dakikada Franco Martín Mastantuono ve 90+1. dakikada Arda Güler'in asistinde Gonzalo Garcia kaydetti.
BU SEZON 12 GOL KATKISI
Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan milli yıldız Arda Güler, 3 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
