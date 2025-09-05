Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > Arda Turan'ın göz temasından kaçınması gündem olmuştu… Aslıhan Doğan'dan ilk yorum geldi

Arda Turan'ın göz temasından kaçınması gündem olmuştu… Aslıhan Doğan'dan ilk yorum geldi

- Güncelleme:
Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi, Ukrayna, Röportaj, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi maçının ardından verdiği röportajla dikkat çekmişti. Turan’ın Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina ile göz teması kurmaktan kaçınması sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ünlü teknik adamın bu tutumuna eşi Aslıhan Doğan Turan’dan günler sonra yorum geldi.

Shakhtar Donetsk’in medya kanalına konuşan Arda Turan ile Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina arasında gerçekleşen röportaj, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada büyük ses getirmişti.

GÖZ TEMASI KURMAMIŞTI

Arda Turan, kulüp kanalına verdiği röportaj sırasında Savina’nın sorularını cevaplarken göz teması kurmaktan kaçınması olay oldu. Turan’ın röportaj boyunca sık sık yere bakması ve gergin davranışlar sergilemesi dikkat çekti.

BAZILARI “SAYGISIZLIK” DEDİ

Sosyal medyada bu durum esprili paylaşımlara yol açarken, kullanıcılar Turan’ın göz teması kurmaktan kaçınmasına farklı anlamlar yükledi. Kimileri bunun evli olduğu için “eşine saygı göstermek” amacıyla yapıldığını savunurken, bazıları ise bu davranışı “saygısızlık” olarak nitelendirdi.

Arda Turan'ın göz temasından kaçınması gündem olmuştu… Aslıhan Doğan'dan ilk yorum geldi - 1. Resim

ASLIHAN DOĞAN TURAN İLK KEZ KONUŞTU

Tartışmalı röportajın ardından, Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan yorum geldi. @magazinkuryesi kameralarına konuşan sosyetik güzel, eşinin tavrını anlamak gerektiğini belirterek, sosyal medyada yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. 

Arda Turan'ın göz temasından kaçınması gündem olmuştu… Aslıhan Doğan'dan ilk yorum geldi - 2. Resim

“KONUŞMADIM, KOMİK…”

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, yaşanan o anlar hakkında “Güldük” diyerek kısa ve samimi bir yorumda bulundu. Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina ile ilgili ise “Çok tatlı biri. Ben kendisini de tanıdım, gördüm. Kendisinin oyuncusuyla da evli bu arada inşallah ayıp olmamıştır onlara da” dedi. 

Muhabirin “Arda Bey ile bu konuyu konuştunuz mu?” sorusuna ise “Konuşmadım, komik, çünkü neden konuşayım?” şeklinde cevap verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan 70 milyonluk transfer iddiasıEnpara hesabı olanlar dikkat! IBAN'lar değişiyor, bu talimatı vermeyene para gelmeyecek
