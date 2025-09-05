Kardeniz Kılıç'ın eşi Mahir Bektaş hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Beklenen açıklama geldi

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alarak adını geniş kitlelere duyuran Kardeniz Kılıç, özel hayatıyla şu sıralar gündemden düşmüyor. İzmir'de gerçekleşen görkemli bir düğünle evlenen Kılıç’ın hayatını eski eniştesi Mahir Bektaş ile birleştirdiği öne sürüldü. İddialar sonrası magazin kulisleri adeta çalkalandı.

YÜZÜNÜ GİZLİYORDU

Şubat ayında Hollanda’da evlilik teklifi alan Kardeniz Kılıç, o özel anları sosyal medya hesabından paylaşarak binlerce beğeni toplamıştı. Paylaşımlarda eşinin yüzünü gizlemeyi tercih eden fenomen ismin bu hareketi merak uyandırmıştı.

GÖRKEMLİ DÜĞÜNLE EVLENDİ

Eski Survivor yarışmacısı, önceki akşam düzenlenen görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. Mutluluğu adeta yüzünden okunan Kılıç’ın neşeli halleri dikkat çekti.

ÇARPICI İDDİA: EŞİ ESKİ ENİŞTESİ Mİ?

Düğün görüntüleri sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görürken, ikilinin ilişkisine dair ortaya atılan çarpıcı bir iddia çok konuşuldu.

AÇIKLAMA GELDİ: EVLİLİKLERİ 10 YIL ÖNCE BİTTİ

Sosyal medyada gündeme gelen iddialarda Kardeniz Kılıç’ın kuzeninin eski eşiyle hayatını birleştirdiği öne sürüldü. Kısa sürede geniş yankı uyandıran bu söylentilere karşı sessizliğini bozmayan Kılıç, sonunda bir açıklama yaptı. Fenomen isim, eşinin eski eşiyle ilişkilerinin yıllar önce sona erdiğini ve kendi birlikteliklerinin bu evlilikten çok sonra başladığını belirterek, ortaya atılan aldatma iddialarını kesin bir dille yalanladı:

“Düğün günümüzden beri birkaç kişinin ortaya attığı asılsız haberlerin çoğalarak artması sonucu, başta eşimin eski eşinin durumdan rahatsız olması sebebiyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Eşimin evliliği 10 yıl önce bitmekle birlikte, ilişkimiz yaklaşık 5 yıl önce başlamıştır. Ortada bahsedildiği gibi aldatma, ayırma yoktur. Eşimin eski eşiyle aramızda bir problem yoktur. Kendisi çıkan bu asılsız haberlerden oldukça rahatsız. Anlaşmazlık sonucu bitmiş bir evliliğin ardından oldukça medeni bir şekilde iletişim devam etmektedir. Ben etkileşim almak için yapılan bu haberleri önemsemesem de konuyla ilgili hiçbir problemi olmayan bir kadının bu paylaşımlarla canının sıkılmasını ve gündelik hayatının etkilenmesini istemiyorum.”