Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kardeniz Kılıç'ın eşi Mahir Bektaş hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Beklenen açıklama geldi

Kardeniz Kılıç'ın eşi Mahir Bektaş hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Beklenen açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kardeniz Kılıç&#039;ın eşi Mahir Bektaş hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Beklenen açıklama geldi
Survivor, Evlilik, Açıklama, Sosyal Medya, Magazin, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor yarışmasıyla tanınan Kardeniz Kılıç’ın evliliği, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Kılıç’ın hayatını birleştirdiği kişinin, kuzeninin eski eşi olduğu iddiaları kısa sürede gündeme oturdu. Söylentiler karşısında bir süre sessiz kalan Kılıç, sonunda sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alarak adını geniş kitlelere duyuran Kardeniz Kılıç, özel hayatıyla şu sıralar gündemden düşmüyor. İzmir'de gerçekleşen görkemli bir düğünle evlenen Kılıç’ın hayatını eski eniştesi Mahir Bektaş ile birleştirdiği öne sürüldü. İddialar sonrası magazin kulisleri adeta çalkalandı.

YÜZÜNÜ GİZLİYORDU

Şubat ayında Hollanda’da evlilik teklifi alan Kardeniz Kılıç, o özel anları sosyal medya hesabından paylaşarak binlerce beğeni toplamıştı. Paylaşımlarda eşinin yüzünü gizlemeyi tercih eden fenomen ismin bu hareketi merak uyandırmıştı.

Kardeniz Kılıç'ın eşi Mahir Bektaş hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Beklenen açıklama geldi - 1. Resim

GÖRKEMLİ DÜĞÜNLE EVLENDİ

Eski Survivor yarışmacısı, önceki akşam düzenlenen görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. Mutluluğu adeta yüzünden okunan Kılıç’ın neşeli halleri dikkat çekti. 

Kardeniz Kılıç'ın eşi Mahir Bektaş hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Beklenen açıklama geldi - 2. Resim

ÇARPICI İDDİA: EŞİ ESKİ ENİŞTESİ Mİ?

Düğün görüntüleri sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görürken, ikilinin ilişkisine dair ortaya atılan çarpıcı bir iddia çok konuşuldu.

Kardeniz Kılıç'ın eşi Mahir Bektaş hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Beklenen açıklama geldi - 3. Resim

AÇIKLAMA GELDİ: EVLİLİKLERİ 10 YIL ÖNCE BİTTİ

Sosyal medyada gündeme gelen iddialarda Kardeniz Kılıç’ın kuzeninin eski eşiyle hayatını birleştirdiği öne sürüldü. Kısa sürede geniş yankı uyandıran bu söylentilere karşı sessizliğini bozmayan Kılıç, sonunda bir açıklama yaptı. Fenomen isim, eşinin eski eşiyle ilişkilerinin yıllar önce sona erdiğini ve kendi birlikteliklerinin bu evlilikten çok sonra başladığını belirterek, ortaya atılan aldatma iddialarını kesin bir dille yalanladı:

“Düğün günümüzden beri birkaç kişinin ortaya attığı asılsız haberlerin çoğalarak artması sonucu, başta eşimin eski eşinin durumdan rahatsız olması sebebiyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Eşimin evliliği 10 yıl önce bitmekle birlikte, ilişkimiz yaklaşık 5 yıl önce başlamıştır. Ortada bahsedildiği gibi aldatma, ayırma yoktur. Eşimin eski eşiyle aramızda bir problem yoktur. Kendisi çıkan bu asılsız haberlerden oldukça rahatsız. Anlaşmazlık sonucu bitmiş bir evliliğin ardından oldukça medeni bir şekilde iletişim devam etmektedir. Ben etkileşim almak için yapılan bu haberleri önemsemesem de konuyla ilgili hiçbir problemi olmayan bir kadının bu paylaşımlarla canının sıkılmasını ve gündelik hayatının etkilenmesini istemiyorum.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İbrahim Hacıosmanoğlu maç sonu isyan etti: Bunlar vatan haini!Merkez Bankası eylülde faizi ne yapacak? ABD'li Goldman Sachs, tahminini değiştirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vildan Atasever 5 aylık hamile! Bebeğin cinsiyeti belli oldu - MagazinBebek bekliyor! Cinsiyeti de belli olduArda Turan'ın göz temasından kaçınması gündem olmuştu… Aslıhan Doğan'dan ilk yorum geldi - MagazinGöz temasından kaçınması gündem olmuştu… Eşinden yorum geldi14 yıllık evlilik sona erdi! Yasemin Özilhan’dan boşanma açıklaması geldi - Magazin14 yıllık evlilik sona erdi! Beklenen boşanma açıklaması...Sevenlerini endişelendirmişti… Beyninde kitle ortaya çıkan Lara iyi haberi paylaştı - MagazinSevenlerini endişelendirmişti… İyi haberi paylaştıBerna Laçin, zafer sırasında Ergin Ataman’ı hedef aldı! Sosyal medyada tepki yağdı - MagazinErgin Ataman’ı hedef aldı! Sosyal medyada tepki yağıyorDublörü işten çıkarılan Kıvanç Tatlıtuğ’tan ilk yorum… Sessizliğini bozdu - MagazinDublörü işten çıkarılan Kıvanç Tatlıtuğ’tan ilk yorum...
Sonraki Haber Yükleniyor...