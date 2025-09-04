Kardeniz Kılıç'ın eşi kimdir? Mahir Bektaş'ın hayatı merak konusu oldu

"Kardeniz Kılıç'ın eşi kimdir" sorusu, merak konusu oldu. Sosyal medyada ve magazin gündeminde sık sık konuşulan Mahir Bektaş'ın hayatı, kariyeri hakkında detaylar araştırılıyor.

Kılıç’ın nikah masasına oturduğu Mahir Bektaş, amcasının kızının boşandığı eşi olduğu öne sürüldü. Magazin dünyasına bomba gibi düşen bu iddialardan sonra gözler Kardeniz Kılıç'ın eşine çevrildi.

KARDENİZ KILIÇ'IN EŞİ KİMDİR?

Eylül 2025 yılında Kardeniz Kılıç, Mahir Bektaş ile evlendi. Kardeniz Kılıç'ın eşi Mahir Bektaş kuzeninin eski eşi olduğunu iddia edildi.

Mahir Bektaş, Şubat 2025'te Bayrampaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü görevine getirildi. 2007 KPSS'de Türkiye genelinde 92'nci sırada yer aldı. Ayrıca Bektaş, 2009 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı sınavını birincilikle kazanmıştır.

MAHİR BEKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Mahir Bektaş 1979 doğumlu olduğu belirtildi. 2025 yılı itibarıyla Bektaş, 46 yaşındadır. Ankaralı olduğu bilinen Mahir Bektaş, Kardeniz Kılıç ile evlidir.

Çift, Şubat 2025'te Hollanda'da gerçekleşen özel bir evlilik teklifiyle nişanlanmıştı. Kardeniz Kılıç amcasının kızının boşandığı eşiyle evlendiği ortaya atıldı. Bu gelişme nedeniyle aile bireylerinin de düğüne katılmadığı da öne sürüldü.