Kardeniz Kılıç’ın eşi Mahir Bektaş kuzeninin eski kocası çıktı! Duyanlar tepki gösterdi

Şubat ayında Hollanda’da Mahir Bektaş’tan romantik bir evlilik teklifi alan Kardeniz Kılıç, heyecan dolu anları sosyal medyada paylaşmıştı. Takipçileri ise eşinin yüzünü göremeyince iyice meraklanmıştı.

İDDİALAR GÜNDEM OLDU

2024 Survivor yarışmasına katılan Kardeniz Kılıç, geçtiğimiz gün İzmir’de Mahir Bektaş ile evlendi. Düğün görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Çiftin ilişkisiyle ilgili ortaya atılan bir iddia ise sosyal medyada gündem oldu.

AMCASININ KIZININ BOŞANDIĞI EŞİYMİŞ

Düğünün perde arkasındaki detay çok konuşuldu. Gazeteci Bilal Özcan’ın iddiasına göre, Kardeniz Kılıç amcasının kızının boşandığı eşiyle evlendi. Bu gelişme nedeniyle aile bireylerinin de düğüne katılmadığı öne sürüldü.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran iddia sonrası Kılıç’ın takipçileri bir yandan “Mutluluklar” mesajları gönderdi ancak diğer yandan “Aile neden yoktu?” sorusuna cevap aradı.

Bazı kişiler ise “Evlenecek başka biri mi yoktu?” , “Evlenmek için başka adam mı kalmadı?” sözleriyle tepkilerini gösterdi.

MAHİR BEKTAŞ KİMDİR? MESLEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kardeniz Kılıç’ın eşi Mahir Bektaş, mesleği müfettişlik olan bir kamu yöneticisi. 2025 yılında Bayrampaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü olarak atanan Bektaş, kamu yönetimi alanındaki deneyimiyle denetim süreçlerine liderlik ediyor.