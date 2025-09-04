Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kardeniz Kılıç’ın eşi Mahir Bektaş kuzeninin eski kocası çıktı! Duyanlar tepki gösterdi

Kardeniz Kılıç’ın eşi Mahir Bektaş kuzeninin eski kocası çıktı! Duyanlar tepki gösterdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kardeniz Kılıç’ın eşi Mahir Bektaş kuzeninin eski kocası çıktı! Duyanlar tepki gösterdi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor yarışmasıyla tanınan Kardeniz Kılıç, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. İzmir’de Mahir Bektaş ile görkemli bir düğünle evlenen Kılıç’ın nikah masasına oturduğu kişi amcasının kızının boşandığı eşi çıktı. Kılıç’ın ailesinin bu nedenle düğüne katılmadığı ortaya çıkarken, perde arkasındaki detayı öğrenen kişiler sosyal medyada tepki gösterdi.

Şubat ayında Hollanda’da Mahir Bektaş’tan romantik bir evlilik teklifi alan Kardeniz Kılıç, heyecan dolu anları sosyal medyada paylaşmıştı. Takipçileri ise eşinin yüzünü göremeyince iyice meraklanmıştı. 

İDDİALAR GÜNDEM OLDU

2024 Survivor yarışmasına katılan Kardeniz Kılıç, geçtiğimiz gün İzmir’de Mahir Bektaş ile evlendi. Düğün görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Çiftin ilişkisiyle ilgili ortaya atılan bir iddia ise sosyal medyada gündem oldu.

Kardeniz Kılıç’ın eşi Mahir Bektaş kuzeninin eski kocası çıktı! Duyanlar tepki gösterdi - 1. Resim

AMCASININ KIZININ BOŞANDIĞI EŞİYMİŞ

Düğünün perde arkasındaki detay çok konuşuldu. Gazeteci Bilal Özcan’ın iddiasına göre, Kardeniz Kılıç amcasının kızının boşandığı eşiyle evlendi. Bu gelişme nedeniyle aile bireylerinin de düğüne katılmadığı öne sürüldü.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran iddia sonrası Kılıç’ın takipçileri bir yandan “Mutluluklar” mesajları gönderdi ancak diğer yandan “Aile neden yoktu?” sorusuna cevap aradı.

Bazı kişiler ise “Evlenecek başka biri mi yoktu?” , “Evlenmek için başka adam mı kalmadı?” sözleriyle tepkilerini gösterdi.

MAHİR BEKTAŞ KİMDİR? MESLEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kardeniz Kılıç’ın eşi Mahir Bektaş, mesleği müfettişlik olan bir kamu yöneticisi. 2025 yılında Bayrampaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü olarak atanan Bektaş, kamu yönetimi alanındaki deneyimiyle denetim süreçlerine liderlik ediyor.

Kardeniz Kılıç’ın eşi Mahir Bektaş kuzeninin eski kocası çıktı! Duyanlar tepki gösterdi - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Eylül 2025 Spotify erişim sorunu gündemde!Arama motoru Google çöktü! YouTube, Gmail ve Spotify'a erişim kesildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
14 yıllık evlilik sona erdi! Yasemin Özilhan’dan boşanma açıklaması geldi - Magazin14 yıllık evlilik sona erdi! Beklenen boşanma açıklaması...Sevenlerini endişelendirmişti… Beyninde kitle ortaya çıkan Lara iyi haberi paylaştı - MagazinSevenlerini endişelendirmişti… İyi haberi paylaştıBerna Laçin, zafer sırasında Ergin Ataman’ı hedef aldı! Sosyal medyada tepki yağdı - MagazinErgin Ataman’ı hedef aldı! Sosyal medyada tepki yağıyorDublörü işten çıkarılan Kıvanç Tatlıtuğ’tan ilk yorum… Sessizliğini bozdu - MagazinDublörü işten çıkarılan Kıvanç Tatlıtuğ’tan ilk yorum...“Meriç Aral ve Serkan Keskin’ın oğlu ‘Güneş’ doğdu! İsminin hikayesi ortaya çıktı - Magazin‘Güneş’ bebek doğdu! İsminin hikayesi ortaya çıktı14 yıllık evlilik tek celsede bitti! Yasemin ve İzzet Özilhan çifti boşandı - MagazinBoşandılar! 14 yıllık evlilik tek celsede bitti
Sonraki Haber Yükleniyor...