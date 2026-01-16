Medeniyetin çöküp zombilerin etrafa yayıldığı bir dünyada geçen popüler serinin yeni devam filmi “28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı” insanoğlunun içindeki kötülüğü merkezine alıyor. Ancak “ara film” mahiyetindeki eserin seyri de zor!

MURAT ÖZTEKİN - Zombi sinemasını kökünden değiştiren film serisi “28 Gün Sonra”, Danny Boyle tarafından ilk defa 2002’de seyirciyle buluşturulmuştu. Öfke virüsüyle insanların zombiye dönüşmesini ve medeniyetin çöküşünü yenilikçi unsurlarla işleyen bu eserin “28 Hafta Sonra” adıyla 2007’de devam filmi çekildi.

Ancak bu efsane seri, Covid-19 pandemisinden sonra tekrar akıllara geldi! Geçen sene yine Boyle’un yönetmenliğinde hikâye tekrar canlandırılarak “28 Yıl Sonra” adıyla bir üçlemeye başlandı. Şimdi ise “28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı” adlı yeni eser karşımızda. Büyük yıkımın yaklaşık otuz sene sonrasında geçen hikâyede; merkeze Doktor Kelson konuyor ve kötü adam bu defa zombiler arasından çıkmıyor.

Danny Boyle’un artık yapımcı koltuğunda yer alıp yönetmeliği Nia DaCosta’ya bıraktığı filmin oyuncu kadrosunda ise Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman ve Chi Lewis-Parry yer alıyor.

Hikâye önceki filmin kaldığı yerden devam ediyor. Büyük salgından sonra İngiltere’de medeniyet çökmüş hâldeyken, enfekte olanlar vahşi hayvanlar gibi yaşıyor. Bir grup insan ise yine hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ancak onların arasında Jimmy’ler gibi virüs olmadan da insanlıktan çıkan bir grup var. İlk filmde hasta annesi için mücadele veren minik Spike da istemeden onların arasında karışıyor. Dr. Kelson ise kemiklerden inşa ettiği abidede Samson adını verdiği bir zombiyi ehlileştirmeye başlıyor. Eserin sonuna doğru Jimmy’ler ile Dr. Kelson’ın yolu kesişiyor…

FELSEFİ ZOMBİ FİLMİ

“28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı” hayatta kalma motivasyonun daha geri planda kaldığı, bunun yerine daha kült temalar üzerinden ilerleyen, felsefi bir eser olarak dikkat çekiyor. Yine de serinin hayranlarını memnun edecek bazı kaçış sahneleri var.

DERİ YÜZEN KÖTÜLÜK

Eserde, zombi tehdidi yerine insanoğlunun içerisindeki “deri yüzen” kötülüğe vurgu yapılıyor. Jimmy Crystal karakteri üzerinden insanın “en kötü” olabileceği anlatılıyor. Karşısına ise olan biteni korkulu gözlerle seyreden Spike karakteri konuyor.

Ancak Nia DaCosta’nın deneysel sahnelere başvurduğu yapımın ton olarak tutarlı olmadığı görülüyor.

MİDENİZ SAĞLAMSA…

Parçalanan bedenler, omurilik zinciriyle birlikte koparılan başlar ve daha fazlası… Serinin bu son halkası oldukça rahatsız edici sahneler barındırıyor. Filmdeki Spike gibi kusma ihtimaliniz bile var!

Öte yandan karikatürize edilmiş satanizm ile inançsızlık, garip sahneler vasıtasıyla karşı karşıya getiriliyor! Bu durumla negatif alt metinler ortaya çıkarılıyor.

Eserin en zayıf yanı ise bir yere varmaktan ziyade bir sonraki halkaya temel oluşturan “ara” bir hikâye olması... Bu sebeple yarım hissettiriyor.

Oyunculuk cephesinde Ralph Fiennes, Dr. Kelson karakteriyle dikkat çekerken, özellikle koreografi sahnesinde hafızalara kazınacak cinsten bir performansa imza atıyor. Ancak 15 yaşındaki Alfie Williams’ın Spike’ı ondan daha tesirli…

Hasılı “28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı” derinlik ve deneysellik çabalarına rağmen daha ziyade serinin fan’larına hitap eden aykırı bir film oluyor.

Yönetmen:

Nia DaCosta

Tür: Gerilim,

korku

Ülke: ABD

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

● “SüngerBob:

Korsan Macerası”

● “Efes’in Sırrı”

● “Yabancı”

● “Aşktan Geriye Kalan”

EN ÇOK SEYREDİLENLER

● “D.I.S.C.O” 95 bin 209

● “Kardeş Takımı 3” 82 bin 772

● “Avatar: Ateş ve Kül” 71 bin 532

● “Ketenpere: Dalavere” 66 bin 956

● “Zootropolis 2” 42 bin 925

*9-11 Ocak Box Office Türkiye dataları

