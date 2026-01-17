Üç çocuk annesi Fatma Çakmak’ın eşi tarafından maruz kaldığı şiddet iddiaları kamuoyunda infiale neden olurken saldırganın “serbest bırakıldığı" iddiaları üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise mağdurun yanında olduklarını belirterek davaya müdahil olacaklarını duyurdu.

Üç çocuk annesi 36 yaşındaki Fatma Çakmak eşi Yasin Çakmak tarafında sistematik şiddete maruz kaldı. Canice eziyet ettiği kadının son görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı yönündeki iddialar tepkilere neden oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz. Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten yaralama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır" açıklamalarında bulundu.

BİR AÇIKLAMA DA BAKAN GÖKTAŞ'TAN

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, "Ankara'da eşi tarafından şiddete uğrayan kardeşimizin yanındayız, kendisine her türlü desteği vereceğiz. Bakanlık olarak, Ankara'da ve Şanlıurfa'da ilgili tüm birimlerimiz ile yakından takip ettiğimiz vakaya ilişkin adli süreci de takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız" dedi.

