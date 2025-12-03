Udinese'den Zaniolo açıklaması: Bu sadece başlangıç
Udinese Futbol Direktörü Gianluca Nani, yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kiraladıkları Nicolo Zaniolo'nun performansından memnun olduklarını söyledi. Nani, "Şimdilik, tüm fedakarlıklarının karşılığını veriyor ama bu sadece ilk kısım" dedi.
- Udinese, İtalya Kupası’nda Juventus'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak elendi.
- Gianluca Nani, Zaniolo'nun değeri konusunda şüphe olmadığını ancak istikrara ihtiyaç duyduğunu söyledi.
- Zaniolo, Udinese formasıyla 13 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.
İtalya Kupası’nda Juventus’a deplasmanda 2-0 mağlup olarak son 16 turunda elenen Udinese’de Futbol Direktörü Gianluca Nani, karşılaşma öncesinde soruları cevapladı. Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Nicolo Zaniolo hakkında konuşan Nani, İtalyan futbolcunun performansından memnun olduklarını belirtti.
"DEĞERİ KONUSUNDA ŞÜPHE YOK"
Gianluca Nani, "Şimdiye kadar her şey yolunda ama bu sadece başlangıç. Önemli olan performansını kanıtlaması ve böyle devam etmesi. Zaniolo’nun değeri konusunda hiçbir şüphe yoktu; sevgiye ve istikrara ihtiyacı vardı ve biz de ona bunu veriyoruz. Onu Udine'ye getirmeden önce çok konuştum ve kararlılığını ve iradesini gördüğümüzde kesinlikle ikna olduğumuzu söylemeliyim. Şimdilik, tüm fedakarlıklarının karşılığını veriyor ama bu sadece ilk kısım. Üç ay boyunca iyi performans göstermek yeterli değil; her seferinde iyi performans göstermek önemli üzerinde çalışmamız gereken şey bu" sözlerini sarf etti.
13 MAÇTA 5 GOL
Satın alma opsiyonu ile Udinese'ye kiralık olarak katılan 26 yaşındaki futbolcu, Serie A ekibinin formasıyla 13 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.