Haftanın ilk gününde İstanbullular yoğun trafiğe takıldı. Kentin her iki yakasında da yoğunluk artarken, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78 olarak ölçüldü.

Ara tatilin sona ermesinin ardından, İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ederken, kentin her iki yakasındaki bazı caddelerde ve ara sokaklarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti.

KÖPRÜ GİRİŞİNE KADAR UZANDI

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik ise Ataşehir'den köprü girişine kadar uzandı.

D-100 kara yolunda, Avcılar, Yenibosna, Bahçelievler, Haliç ile Mecidiyeköy ve çevresinde araçlar güçlükle ilerledi.

DURAKLAR DA DOLDU

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyrederken, sabah saatlerinde işlerine ve okullara giden yolcular da tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kalırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritasına göre, trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 72'ye kadar çıktı.

ANADOLU YAKASI'NDA YÜZDE 78

Trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78 olarak ölçüldü.

6 gün önce de Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e, Avrupa Yakası'nda yüzde 60’a kadar çıkmıştı.

