Haftanın ilk iş günü yoğun başladı: Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk nedeniyle ana arter, caddeler ve yollarda her araçlar güçlükle seyrediyor. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda yüzde 81'e, kent genelinde yüzde 72'ye kadar çıktı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ile Mecidiyeköy'de her iki yönde araçlar güçlükle seyrediyor. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'e kadar uzanıyor.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda yüzde 81'e, kent genelinde yüzde 72'ye kadar çıktı.

Haftanın ilk iş günü yoğun başladı: Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı! - 1. Resim

TRAF AKIŞI ÇİFT YÖNLÜ KİLİT 

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ile Mecidiyeköy'de her iki yönde araçlar güçlükle seyrediyor.

Haftanın ilk iş günü yoğun başladı: Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı! - 2. Resim

KARTAL'A KADAR DEVAM EDİYOR 

Basın Ekspres Yolu ile TEM Otoyolu Haramidere Bağlantı Yolu'ndan başlayan trafik yoğunluğu Mahmutbey'e kadar devam ediyor.

Ispartakule'deki gişelerde devam eden istasyon yenileme çalışmaları kapsamında bölgede trafik yoğunluğu gözleniyor.

Haftanın ilk iş günü yoğun başladı: Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı! - 3. Resim

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Göztepe'den başlayan trafik, aralıklarla Kartal'a kadar etkili oluyor. Avrasya Tüneli'nin girişleri ile Pendik, Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı'nda araçlar ağır ilerliyor.

TEM OTOYOLU'NDA  YOĞUNLUK ARTTI 

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Ataşehir, Edirne yönünde de Sultanbeyli-Çamlıca Gişeleri arası trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'e kadar uzanıyor.

Haftanın ilk iş günü yoğun başladı: Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı! - 4. Resim

Öte yandan toplu ulaşımda özellikle aktarmaların yapıldığı Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezleri ile otobüs duraklarında yoğunluk gözlendi.

