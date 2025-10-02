Deprem sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Ana arterler, caddeler ve ara yollarda trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

VATANDAŞLAR YOLLARA DÖKÜLDÜ

Depremin ardından evlerinden, okullarından ve iş yerlerinden çıkan İstanbullular özel araçlarıyla yollara çıktı. Trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişlerinde trafik yoğunluğu gözlenirken Avrasya Tüneli'nde ulaşımın aksamadığı görüldü.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar araç yoğunluğu aralıklarla devam etti.

Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Cevizlibağ, Haliç ve Mecidiyeköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzandı.

Basın Ekspres Caddesi ile D-100 kara yolunda Haramidere'de TEM Otoyolu'na katılım noktasında trafik yoğunluğu gözlendi.

YOĞUNLUK YÜZDE 71'E KADAR ÇIKTI

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de araçlar güçlükle seyretti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı.