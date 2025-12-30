Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir tatil köyünde düzenlenen karpuz yeme yarışmasına katılan dört çocuk babası Carlos Cerasomma boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından otel yönetimini suçlayan adamın eşi, profesyonel müdahalenin geciktiğini ileri sürdü. Olay şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçerken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde Sao Pedro Thermas Resort’ta düzenlenen 'karpuz yeme yarışmasına' katılan 4 çocuk babası Carlos Cerasomma faciayı yaşadı. Edinilen bilgilere göre katılımcılar, ellerini kullanmadan alçak bir masadan karpuz parçalarını yemeye çalışıyordu. Yarışma başladıktan kısa süre sonra fenalaşan adamın yardımına otel çalışanları ve müşteriler koştu.

Carlos Cerasomma

KARPUZ YERKEN BOĞULDU

Yardım ekiplerinin otele gelmesinin 25 dakika sürdüğü, bu sırada bir misafir tarafından adama Heimlich manevrası ve kalp masajı uygulanmaya çalışıldığı belirtildi. Olay yerine ulaşan ekipler, 4 çocuk babasını acil servise yetiştirirken, talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Brezilya haber ajansı G1 Globo’nun aktardığına göre, hastaneye kaldırılan Cerasomma’nın boğulma sonucu hayatını kaybettiği doğrulandı. Öte yandan adamın sadece bir porsiyon patates kızartması kazanmak için yarıştığı ortaya çıktı.

Eşi gözünün önünde can ceren Kimberly Santos, tesiste yeterli sağlık personeli bulunmadığını iddia ederek otel yönetimini ihmalle suçladı. Eşinin yaklaşık 30 dakika boyunca yerde yattığını ve profesyonel müdahalenin geciktiğini ileri süren Santos, otel hakkında yasal süreç başlatmayı planladığını söyledi.

Sao Pedro Thermas Resort yetkilileri ise iddiaları reddetti. Tesis sözcüsü yaptığı açıklamada, “Misafirimiz derhal hastaneye kaldırıldı, ancak ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aileyle iletişim halindeyiz ve bu zor süreçte gerekli desteği sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

