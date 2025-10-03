Türkiye Gazze aktivistleri için devrede! Dışişleri yurda dönüşleri için tarih verdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Sumud Filosu’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşı aktivistlerin son durumuna dair konuşan Keçeli, sayıları yaklaşık 50 kişi olan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek "Vatandaşlarımızın geri getirilmesi üzerinde çeşitli alternatifler üzerinde çalışılıyor, bu alternatif planlamalar arasında yarın özel uçakla getirilmeleri de var" ifadelerini kullandı.

Keçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satı başları şöyle: