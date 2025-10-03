Türkiye Gazze aktivistleri için devrede! Dışişleri yurda dönüşleri için tarih verdi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızın geri getirilmesi üzerinde çeşitli alternatifler üzerinde çalışılıyor, bu alternatif planlamalar arasında yarın özel uçakla getirilmeleri de var" ifadelerini kulandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Sumud Filosu’na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşı aktivistlerin son durumuna dair konuşan Keçeli, sayıları yaklaşık 50 kişi olan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek "Vatandaşlarımızın geri getirilmesi üzerinde çeşitli alternatifler üzerinde çalışılıyor, bu alternatif planlamalar arasında yarın özel uçakla getirilmeleri de var" ifadelerini kullandı.
Keçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satı başları şöyle:
Sumud Filosu, Gazze'de devam eden felakete dünya kamuoyunun dikkatini çekmek bakımından son derece önemli bir rol üstlendi.
(İsrail tarafından alıkonulanlar) arasında 50'ye yakın vatandaşımız bulunuyor.
(İsrail'in güneyinde yer alan gözaltı merkezine nakledilen Türk vatandaşları) Bugün konsolosluk görevlilerimiz vatandaşlarımızla ilk kez bu gözaltı merkezinde bir araya geldi. Vatandaşlarımızın genel sağlık durumunda endişe edilecek bir durum bulunmuyor.
(Türk vatandaşlarının İsrail'den en hızlı ve en sağlıklı şekilde tahliyesi) Vatandaşlarımızın özel bir uçak seferiyle yarın Türkiye’ye dönmeleri ihtimal dahilinde.
Filoda vatandaşları bulunan ülkelerle de biz yakın eşgüdüm içerisinde olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızla (söz konusu ülkelerden) bir telefon diplomasisi yürüttüler.