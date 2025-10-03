Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türkiye Gazze aktivistleri için devrede! Dışişleri yurda dönüşleri için tarih verdi

Türkiye Gazze aktivistleri için devrede! Dışişleri yurda dönüşleri için tarih verdi

Kaynak: Haber Merkezi
- Güncelleme:
Türkiye Gazze aktivistleri için devrede! Dışişleri yurda dönüşleri için tarih verdi
Gündem Haberleri  / Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızın geri getirilmesi üzerinde çeşitli alternatifler üzerinde çalışılıyor, bu alternatif planlamalar arasında yarın özel uçakla getirilmeleri de var" ifadelerini kulandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Sumud Filosu’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşı aktivistlerin son durumuna dair konuşan Keçeli, sayıları yaklaşık 50 kişi olan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek "Vatandaşlarımızın geri getirilmesi üzerinde çeşitli alternatifler üzerinde çalışılıyor, bu alternatif planlamalar arasında yarın özel uçakla getirilmeleri de var" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazze aktivistleri için devrede! Dışişleri yurda dönüşleri için tarih verdi - 1. Resim

Keçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satı başları şöyle:

Sumud Filosu, Gazze'de devam eden felakete dünya kamuoyunun dikkatini çekmek bakımından son derece önemli bir rol üstlendi.

(İsrail tarafından alıkonulanlar) arasında 50'ye yakın vatandaşımız bulunuyor.

(İsrail'in güneyinde yer alan gözaltı merkezine nakledilen Türk vatandaşları) Bugün konsolosluk görevlilerimiz vatandaşlarımızla ilk kez bu gözaltı merkezinde bir araya geldi. Vatandaşlarımızın genel sağlık durumunda endişe edilecek bir durum bulunmuyor.

Türkiye Gazze aktivistleri için devrede! Dışişleri yurda dönüşleri için tarih verdi - 2. Resim

(Türk vatandaşlarının İsrail'den en hızlı ve en sağlıklı şekilde tahliyesi) Vatandaşlarımızın özel bir uçak seferiyle yarın Türkiye’ye dönmeleri ihtimal dahilinde. 

Filoda vatandaşları bulunan ülkelerle de biz yakın eşgüdüm içerisinde olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızla (söz konusu ülkelerden) bir telefon diplomasisi yürüttüler.

Kaynak: Haber Merkezi

YSK'dan CHP ile ilgili yeni karar! İstanbul Kongresi'nin tarihi belli olduXabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması! Milli yıldız kulübeye mi dönüyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YSK'dan CHP ile ilgili yeni karar! İstanbul Kongresi'nin tarihi belli oldu - GündemYSK'dan CHP ile ilgili yeni karar!TOKİ, dolandırıcılar konusunda uyardı! Sosyal konut projelerini istismar girişimi - GündemTOKİ, dolandırıcılar konusunda uyardı!Türkiye'nin dört bir yanından Filistin'e destek! Tekne ile Karadeniz'e açıldılar - GündemTürkiye'nin dört bir yanından Filistin'e destek!Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü - GündemErdoğan ile Trump Gazze'yi görüştüBeyoğlu'nda 10 aracın karıştığı İETT kazasında iddianame hazır! Şoför için 15 yıla kadar hapis talebi - GündemİETT şoförü için 15 yıla kadar hapis talebiHSK'dan kritik karar: İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti - Gündemİstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
Sonraki Haber Yükleniyor...