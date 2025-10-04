Evladının cinsiyetini tırlardan öğrendi! Hatay'da tır şoförü babaya ilginç organizasyon eleştiri topladı

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Caner Cevik, direksiyon sallayarak ekmek parasını kazanıyor.

Evli ve eşi 2. evladına hamile olan Çevik, evladının cinsiyetini daha önce görülmemiş bir şekilde öğrendi.

Çevik ailesi ve genç tır şoförünün meslektaşları tarafından yapılan organizasyonda; bir tırın üzerine "erkek" ve bir tırın üzerine "kız" yazılarak araçlar süslendi.

Aynı anda çiftin üzerine hareket eden tırlardan ‘erkek' yazan öne geçerek kornaya basmaya başladı. Genç çiftin, evlatlarının cinsiyetini önlerine gelerek fren yapan tırdan öğrendi.

Bu ilginç ve görülmemiş cinsiyet öğrenme partisiyse sosyal medyada ilgi odağı oldu.

OLUMSUZ YORUM YAĞDI

Bir kız çocuğu bulunan Caner Çevik, organizasyonun hem beğeni hem de eleştiri topladığını belirterek "Bir çocuğum var, ikinci de yolda. Eşim evde sosyal medyada cinsiyet partilerini görüyor, hevesleniyordu. Düşündüm ki en büyük mutluluk, ekmek teknemle yani tırımla olabilir. Doktordan cinsiyeti kağıda yazdırdık, biz bakmadık. O an sürpriz olsun istedik. Arabalarımızı süsledik, küçük bir toplulukla bu organizasyonu yaptık. Eşim de çocuğum da mutlu oldu. Benim için en önemlisi buydu."

Olumsuz yorumlardan dolayı üzüldüğünü dile getiren genç baba, "Toplum farklı algıladı. Ama ben diyorum ki, memur da olsa işçi de olsa herkes ailesi için çabalar. Ben ailemi nasıl mutlu ederim diye düşündüm ve bunu yaptım. Çok para harcamadık, uçak indirmedik. Sade ama anlamlı bir şeydi. Eşimin yüzündeki mutluluk, eve döndüğümüzde bana bakışı bana yetti." ifadelerini kullandı.

CİNSİYET ÖĞRENME PARTİLERİ NEDEN ELEŞTİRİLİYOR

Cinsiyet partileri ABD kökenli olup 2008 sonrası viral kültürle yaygınlaştı. Sosyal medya, organizasyon sektörü ve medya aracılığıyla Türkiye'de özellikle şehirlerde benimsendi.

Bazı gösteri uygulamalar ciddi yangın ve kazalara yol açtı; bu yüzden hem hukuki hem ahlaki tartışmaları beraberinde getirdi.

Her ne kadar ABD eğlence kültürüyle yayılsa da cinsiyet öğrenme kutlamalarına LGBT ideolojisi ve feminist kurumlar karşı geliyor. Toplumsal cinsiyet ideolojisini destekleyen Amerikan Psikoloji Derneği (APA) tarafından yayınlanan bir araştırmada çocukların sadece kız ve erkek olarak biyolojik cinsiyetinin vurgulanmasına karşı çıkılıyor. Bundan dolayı da ABD'de gelenekçi ve muhafazakar çevreler bu partileri destekliyor.

Türkiye'de ise aile mahremiyetinin şova dönüştürülmesi ve tuhaf organizasyonların dini, kültürel ve ahlaki değerleri hiçe sayacak görüntülere yol açması eleştirileri de beraberinde getiriyor.