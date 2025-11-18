Süper Lig'de Kasımpaşa, Başakşehir ve Trabzonspor formaları giyen Mahmoud Trezeguet, yaz transfer döneminde bordo-mavili takımdan ayrılarak ülkesine döndü. Mısırlı futbolcu, Al Ahly'ye transfer süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trabzospor'dan ayrılan Mahmoud Trezeguet, kariyerine ülkesi Mısır'da devam ediyor. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, Al Ahly'ye imzası ve bordo-mavili takımdan ayrılığı hakkında açıklama yaptı.

"DİĞER KULÜPLERİN TEKLİFİ 5 KATIYDI"

Mısır televizyonu MBC Masr 2'ye konuşan Trezeguet, Al Ahly yetkilileriyle sürekli temas halinde olduğunu belirterek, "Mahmoud El-Khatib ile sürekli konuşuyorduk, bana dönmem için zamanın geldiğini söyledi. Ben de Al Ahly için her şeyi yapacağımı ilettim. Diğer kulüplerin teklifleri Al Ahly’nin teklifinin 5 katıydı ama ben sadece Al Ahly ile olmak istedim" dedi.

Mahmoud Trezeguet

"TRABZONSPOR'A TEŞEKKÜR EDERİM"

İlerleyen yaşına rağmen yurt dışındaki birçok kulüpten teklifler aldığını dile getiren Trezeguet, "Amacım sadece Al Ahly’de futbol oynamak. Teklifleri reddettim ve kulübüme geri dönmek istedim. Bu tamamen benim isteğimdi, Trabzonspor’un talebiyle ilgili değildi. Trabzonspor yönetimine 'ya Al Ahly’ye döneceğimi ya da sözleşmemin bitimine kadar oynamayacağımı' söyledim. Onlar isteğime anlayış gösterdi. Trabzonspor yönetimine verdikleri destek için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"PARAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Hayatındaki en önemli şeyin futbol olduğunun altını çizen deneyimli futbolcu, "Sadece futbol için yaşıyorum, parayı hiç düşünmedim. Tek amacım kulübüme geri dönmekti. Al Ahly’deki görevimi eylemlerimle gösteriyorum. Kararım, formumun zirvesinde olmamla ilgili. El-Khatib tüm teklifleri gördü ve benim yalnızca Al Ahly’de kalmak istediğimi biliyor” dedi.

Trezeguet, Süper Lig'de Kasımpaşa, Başakşehir ve Trabzonspor formaları giydi

15 MAÇTA 5 GOL

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Trezeguet, bu sezon Al Ahli formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıktı ve 5 gollük skor katkısı verdi.

GÖKHAN KARATAS

