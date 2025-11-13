12 haftada müthiş katkı: Süper Lig'in en golcü ikilisi Trabzonspor'dan
Süper Lig’in en golcü hücum ikilisi Paul Onuachu ve Felipe Augusto oldu. Bordo-mavili oyuncular, geride kalan 12 haftada attıkları toplam 13 golle yıldız isimleri geride bırakıp, zirvede yer aldılar.
- Onuachu (8 gol, 1 asist) ve Augusto (5 gol), Süper Lig'de 13 golle en üretken hücum ikilisi oldu.
- Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca, 11 golle Trabzonspor'u takip etti.
- Beşiktaş'tan Rafa Silva ve Tammy Abraham, 10 golle üçüncü sırada yer aldı.
- Galatasaray'dan Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz, 9 golle en iyi hücum ikilileri arasında beşinci sırada bulundu.
Trabzonspor hücum hattının en etkili isimleri Paul Onuachu ve Felipe Augusto, Süper Lig’de de sezon başından bu yana gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Onuachu ve Augusto, 13 gole imza atarak, bu alanda Süper Lig'in en üretken hücum ikilisi oldu. Onuachu, 8 gol ve bir asistle adından söz ettirirken; Augusto da 5 gollük skor katkısı verdi.
EN-NESYRI VE TALISCA TAKİPTE
Trabzonspor’un golcü ikilisini, Fenerbahçe’den Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca takip etti. Sarı-lacivertli oyuncular, toplam 11 gole imza attı. En-Nesyri 6, Talisca ise 5 gol ve bir asistle oynadı.
RAFA VE AMRAHAM'DAN 5'ER GOL
Beşiktaş’tan Rafa Silva ve Tammy Abraham, üçüncü sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı futbolcular, 5’er golle toplam 10 gole katkı sağladı. İki oyuncunun birer asisti bulunuyor.
GALATASARAY 5'İNCİ SIRADA
En iyi hücum ikilisi sıralamasında Başakşehir’in ardından Galatasaray, Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz ile 5'inci sırada yer alıyor. Icardi 6 kez fileleri sarsarken, Barış Alper 3 defa gol sevinci yaşadı. Barış Alper ayrıca 3 de asist yaptı.
Victor Osimhen ise Süper Lig'e oranla Şampiyonlar Ligi'nde daha çok gol attı. Ligde 3 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, Devler Ligi'nde 6 golle ön plana çıktı.