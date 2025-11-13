Süper Lig’in en golcü hücum ikilisi Paul Onuachu ve Felipe Augusto oldu. Bordo-mavili oyuncular, geride kalan 12 haftada attıkları toplam 13 golle yıldız isimleri geride bırakıp, zirvede yer aldılar.

Trabzonspor hücum hattının en etkili isimleri Paul Onuachu ve Felipe Augusto, Süper Lig’de de sezon başından bu yana gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Onuachu ve Augusto, 13 gole imza atarak, bu alanda Süper Lig'in en üretken hücum ikilisi oldu. Onuachu, 8 gol ve bir asistle adından söz ettirirken; Augusto da 5 gollük skor katkısı verdi.

Paul Onuachu

EN-NESYRI VE TALISCA TAKİPTE

Trabzonspor’un golcü ikilisini, Fenerbahçe’den Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca takip etti. Sarı-lacivertli oyuncular, toplam 11 gole imza attı. En-Nesyri 6, Talisca ise 5 gol ve bir asistle oynadı.

RAFA VE AMRAHAM'DAN 5'ER GOL

Beşiktaş’tan Rafa Silva ve Tammy Abraham, üçüncü sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı futbolcular, 5’er golle toplam 10 gole katkı sağladı. İki oyuncunun birer asisti bulunuyor.

GALATASARAY 5'İNCİ SIRADA

En iyi hücum ikilisi sıralamasında Başakşehir’in ardından Galatasaray, Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz ile 5'inci sırada yer alıyor. Icardi 6 kez fileleri sarsarken, Barış Alper 3 defa gol sevinci yaşadı. Barış Alper ayrıca 3 de asist yaptı.

Mauro Icardi

Victor Osimhen ise Süper Lig'e oranla Şampiyonlar Ligi'nde daha çok gol attı. Ligde 3 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, Devler Ligi'nde 6 golle ön plana çıktı.

GÖKHAN KARATAŞ

