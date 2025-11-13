Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı uçurumda ölü bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da detaylı ele alınan olayda katilin kim olduğu merak ediliyor.

Türkiye'nin gözü kulağı, Kastamonu Bazkurt'ta tam 9 gündür süren arama çalışmalarındaydı. 2 Kasım günü evlerinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 43 yaşındaki anne Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman için AFAD, UMKE, JAK ve komando birliklerinden oluşan 200 kişilik dev bir ekip her taşın altına baktı.

İlk olarak Osman Helvacı'nın cansız bedenini ulaşıldı. Ardından da anne Huriye Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Müge Anlı'da da gündeme gelen kayıp olayında, anne ve oğlu kimin öldürdüğü araştırılıyor.

Huriye Helvacı ile oğlu Osmanı kim öldürdü? Son durum yakından takip ediliyor

HURİYE HELVACI İLE OĞLU OSMAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın ölümlerine dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesetlere otopsi yapılmaktadır. Şu an için Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın kimin öldürdüğü bilinmemektedir.

Adli Tıp'tan açıklanan ön rapora göre Osman Helvacı'nın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.. 5 yaşındaki Osman'ın belinde kırıklara rastlandı. Tamamen çıplak halde bulunan anne Huriye Helvacı'da herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Annenin hipotermi geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

