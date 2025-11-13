Ankara Kızılay'da Kennedy Caddesi'nde bulunan meşhur Kızılay tabelası viral oldu. Sosyal medyadaki bu yeni akım nedeniyle tabelanın önünde fotoğraf kuyrukları oluştu. Bu nedenle Kızılay tabelası neden viral oldu merak ediliyor.

Ankara Kızılay’da Kennedy Caddesi üzerinde bulunan yön tabelası, son günlerde sosyal medyada büyük bir akıma dönüştü. Daha önce sökülüp götürülen ve ardından yenisi takılan tabelanın bu kez üzeri yazılar ve stickerlarla kaplandı. Bölgeye fotoğraf çekmek için şehir dışından bile ziyaretçi gelmesi, akımı daha da büyüttü.

KIZILAY TABELASI NEDEN VİRAL OLDU?

Kızılay'daki tabela, ilk olarak sosyal medyada mizahi paylaşımlara konu olmaya başladı. Binlerce kullanıcı "En Ankara Fotoğrafım", "Ankara deyince aklıma gelen ilk şey" başlıklarıyla tabela önündeki fotoğraflarını paylaştı. Gençlerin tabelaya asılarak veya altında poz vererek yaptıkları paylaşımlar kısa sürede akım haline geldi. Tabela daha önce kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülmüştü. Yenilenen tabelanın üzerinin sticker, yazı ve çeşitli çizimlerle kaplanması, akımı daha da büyüttü. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının ilgisini canlı tuttu ve Kızılay tabelasını popüler bir ziyaret noktasına dönüştürdü.

Kızılay Tabelası

KIZILAY TABELASI NEREDE?

Viral olan yön tabelası, Ankara’nın en yoğun bölgelerinden biri olan Kızılay’da, Kennedy Caddesi üzerinde yer alıyor. Hem merkezi konumu hem de yaya trafiğinin yoğun olduğu bir noktada bulunması, gençlerin bu alanda rahatça fotoğraf çekmesini sağlıyor.

Bölgenin turistler ve şehir dışından gelen ziyaretçiler tarafından da sıkça tercih edilmesi, tabelanın popülerliğini artıran bir başka unsur oldu. Denizli’den Ankara’ya gelen gençlerin bile sırf fotoğraf çekmek için tabelayı ziyaret etmesi, akımın sınırları aştığını gösteriyor.

