İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, X platformundaki 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' ve 'Etkili Haber' adlı hesaplar üzerinden düzenli şekilde dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığını belirleyerek, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı. Bu kapsamda iki hesaba erişim engeli getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X'te yer alan 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' (@CBAdayOfisi) ve 'Etkili Haber' (@etkilihaber1) adlı hesapların, "düzenli şekilde dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığının tespit edilmesi" üzerine harekete geçti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu hesaplarda kamuoyunu yanıltıcı nitelikte bilgiler paylaşılması nedeniyle, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İKİ HESABA ERİŞİM ENGELİ

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Başsavcılık tarafından hesaplara erişim engeli getirilmesi talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuruldu. Talebi değerlendiren İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca her iki hesaba da erişim engeli kararı verdi.

Ayrıca, erişim engeli kararının uygulanması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gerekli yazının gönderildiği bildirildi.

