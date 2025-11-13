Aksiyon, dram ve suçlarını bir araya getiren "Öldürme Arzusu" (Death Wisch), 2018 yılında yeniden Bruce Wills'in başrolünde çekilmiştir. Başarılı bir cerrahın ailesine yapılan saldırı sonrası adaleti kendi elleriyle sağlamaya çalıştığı bu film, izleyicilere soluksuz bir aksiyon sunuyor.

Brian Garfield’ın 1972 yılında kaleme aldığı romandan uyarlanan ve 1974'te beyaz perdede gösterime giren Öldürme Arzusu (Death Wish), 2018 yılında Eli Roth’un yönetmenliğinde yeniden izleyici karşısına çıktı.

Başrolde ise aksiyon filmlerinin efsane ismi Bruce Wills'in yer aldığı film, suç ve intikam temalarını işliyor.

Öldürme Arzusu (Death Wish) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam ekrana geliyor

ÖLDÜRME ARZUSU (DEATH WİSH) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Öldürme Arzusu, başarılı bir cerrah olan Paul Kersey'nin ailesine yapılan vahşi bir saldırı sonrasında adaleti kendi elleriyle sağlamaya karar vermesini anlatıyor.

Eşi hayatını kaybede ve kızı komaya girer. Polisin bu konuda yetersiz kalması üzerine Paul, mesleki becerilerini kullanarak suçluların peşine düşer ve şehirde kanunsuz bir kahramana dönüşür.

Öldürme Arzusu (Death Wish) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam ekrana geliyor

ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI KİMLER?

Öldürme Arzusu filminde Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Dean Norris, Kimberly Elise gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Film bu akşam 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası