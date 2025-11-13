Kastamonu Bozkurt’ta Huriye Helvacı ve oğlunun 9 gün süren kayboluşu trajediyle sonuçlandı. Eski enişte Mustafa Uzun’un çelişkili ifadeleri ve olaydan sonra ortaya çıkan kamera görüntüsü cinayet şüphesini artırdı.

Kastamonu Bozkurt'ta 2 Kasım'da evlerinden ayrılan 43 yaşındaki anne Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman'dan arama çalışmalarının dokuzuncu gününde acı haber geldi.

Huriye Helvacı'nın kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda, 2-4 Kasım'da telefonun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı anlaşılmıştı.

200 kişilik arama kurtarma ekibi, 50 metre mesafeyle anne ve oğlunun cansız bedenini bulurken, Huriye Helvacı'nın cesedinin tamamen çıplak şekilde olması 'cinayet' şüphesini artırdı.

Cenaze törenin gözyaşları sel oldu

Anne oğlun kaybın televizyon ekranlarına taşınmış, eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun'un çelişkili ifadeleri ise dikkatlerden kaçmamıştı.

ENİŞTE MUSTAFA: BENİMLE DERTLEŞİYORDU

Huriye Helvacı ile kaybolmadan önce görüştüğünü itiraf eden eski enişte Mustafa Uzun "24 Ekim'den sonra samimi olduk. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanında oluyordu. Oğluna 'Sakın babana enişteyle görüştüğümüzü söyleme' diyordu. Telefonla konuşuyorduk. Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok. Benimle dertleşiyordu, ailesiyle ilgili durumları anlatıyordu" ifadelerini kullandı.

CİNAYET ŞÜPHESİNİ ARTIRAN DETAYLAR

Öte yandan Mustafa Uzun, savcılıktaki ifadesinde 12 gün boyunca görüştüğü Huriye Helvacı'nın numarasını cep telefonuna kaydetmediğini anlattı. Şüpheli ifadeleri ve davranışlarıyla dikkat çeken Uzun'un anne ile oğlu kaybolduktan sonra arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği ortaya çıktı. Huriye Helvacı'nın çantasının bulunduğu ancak cep telefonun hala kayıp olduğu açıklandı.

Huriye Helvacı'nın telefonu aranıyor

Anne ile oğlunun sır kaybı ve sır ölümüyle ilgili gözler adli tıptan çıkacak ön rapordaydı. Adli Tıp'tan açıklanan ön rapora göre Osman Helvacı'nın 30 metre yükseklikteki şelaleden düşerek hayatını kaybettiği vurgulandı. 5 yaşındaki Osman'ın belinde kırıklara rastlandı. Tamamen çıplak halde bulunan anne Huriye Helvacı'da herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Annenin hipotermi geçirdiği açıklandı.

Eski enişte Mustafa Uzun

ENİŞTE DE AYNI YOLDAN GEÇMİŞ

Öte yandan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın kayboldukları gün buluşmak için sözleştikleri Mustafa Uzun ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın kayboldukları gün ilçe merkezinden Köseali köy yoluna döndükleri anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Olaydan bir gün önce Mustafa Uzun'un da o kamera tarafından görüntülendiği anlar, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yayınlandı.

"BIYIĞIMI KESİNCE TANINMAYACAK MIYIM?"

Uzun'un 1 Kasım günü bıyıklarının olduğu, anne ile oğlu kaybolduktan sonra bıyıklarını kestiği ortaya çıktı.

Müge Anlı'nın "Sen Huriye Helvacı ve oğlu Osman kaybolduktan sonra bıyıklarını kestin mi?" sorusunu üzerine panikleyen Uzun'un verdiği soru ise kafaları karıştırdı: Hatırlamıyorum. Ne yani bıyığımı kesince tanınmayacak mıyım?

ÇAGLA ÇAGLAR

