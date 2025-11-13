İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşları yakından ilgilendiren bir uyarı yapıldı. Bakanlık, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmeye göre; Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat illeri için 'sarı kodlu' uyarı verildiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen son verileri paylaşarak, önemli uyarılarda bulundu.

MGM tarafından yayımlanan, sarı kodlu illerin belirtildiği harita

Bakanlık, 6 ilde sarı kodlu uyarı verildiğini işaret ederek, şu açıklamayı yaptı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre;

Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat illerimize sarı meteorolojik uyarı verilmiştir.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak yarın (Cuma) günü; Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Genel olarak yağmur ve sağanak, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenmektedir.

Sarı uyarı verilen İl Valiliklerine mesaj formu ve e-posta ile bilgilendirme yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası