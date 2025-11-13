İçişleri Bakanlığı'ndan sağanak yağış uyarısı! 6 ilde 'sarı kodlu' uyarı
İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşları yakından ilgilendiren bir uyarı yapıldı. Bakanlık, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmeye göre; Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat illeri için 'sarı kodlu' uyarı verildiğini belirtti.
- Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
- Yarın öğleden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.
- Vatandaşlardan kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen son verileri paylaşarak, önemli uyarılarda bulundu.
Bakanlık, 6 ilde sarı kodlu uyarı verildiğini işaret ederek, şu açıklamayı yaptı:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre;
Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat illerimize sarı meteorolojik uyarı verilmiştir.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak yarın (Cuma) günü; Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Genel olarak yağmur ve sağanak, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenmektedir.
Sarı uyarı verilen İl Valiliklerine mesaj formu ve e-posta ile bilgilendirme yapılmıştır.
Vatandaşlarımızın kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.