Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar bitiyor! İşte bölge bölge beklenen hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yağışlarla birlikte düşeceğini açıkladı. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hafta sonuna kadar etkili olacak sağanak yağışların ardından ülke genelinde havanın açacağı öngörülüyor.

Yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç bölgeleri parçalı yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara, Aksaray, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağışlara karşı uyarı yapıldı. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması isteniyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların özellikle İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kayseri ve Niğde çevreleri ile Adana’nın kuzeyi ve Kahramanmaraş’ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

9 Eylül Salı günü İç Anadolu ve Karadeniz’de sürecek olan yağışların, Çarşamba ve Perşembe günleri yalnızca Doğu Karadeniz’de etkili olacağı öngörülüyor. Hafta sonu ise yağışların sona ermesiyle birlikte yurt genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.