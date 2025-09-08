Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar bitiyor! İşte bölge bölge beklenen hava durumu

Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar bitiyor! İşte bölge bölge beklenen hava durumu

- Güncelleme:
Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar bitiyor! İşte bölge bölge beklenen hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve hafta sonuna kadar sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken, hafta sonu itibarıyla yağışların sona ermesiyle açık bir hava bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yağışlarla birlikte düşeceğini açıkladı. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hafta sonuna kadar etkili olacak sağanak yağışların ardından ülke genelinde havanın açacağı öngörülüyor.

Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar bitiyor! İşte bölge bölge beklenen hava durumu - 1. Resim

Yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç bölgeleri parçalı yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara, Aksaray, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağışlara karşı uyarı yapıldı. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması isteniyor.

Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar bitiyor! İşte bölge bölge beklenen hava durumu - 2. Resim

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların özellikle İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kayseri ve Niğde çevreleri ile Adana’nın kuzeyi ve Kahramanmaraş’ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar bitiyor! İşte bölge bölge beklenen hava durumu - 3. Resim

9 Eylül Salı günü İç Anadolu ve Karadeniz’de sürecek olan yağışların, Çarşamba ve Perşembe günleri yalnızca Doğu Karadeniz’de etkili olacağı öngörülüyor. Hafta sonu ise yağışların sona ermesiyle birlikte yurt genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar bitiyor! İşte bölge bölge beklenen hava durumu - 4. Resim

Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar bitiyor! İşte bölge bölge beklenen hava durumu - 5. Resim

