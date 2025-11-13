Asya Kalkınma Bankası (AKB), 2026-2027 döneminde Türkiye’de toplam 6 milyar dolarlık finansmanla faaliyetlerine başladı.

Asya Kalkınma Bankası (AKB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Ankara’da Başkan Masato Kanda’yı kabul ettiğini hatırlattı. Görüşmede, Türkiye’nin kalkınma gündemini destekleme taahhüdü ve 2026-2027 döneminde yıllık 3 milyar dolarlık proje finansmanı sağlama niyeti ele alındı. Açıklamada, AKB’nin Türkiye’nin uzun vadeli büyümesini ve dayanıklılığını destekleme fırsatını memnuniyetle karşıladığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, “Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan stratejik bölgesel konumu ve zengin bilgi birikimi ve uzmanlığıyla Türkiye’nin bölgeye sunabileceği çok şey var” ifadesine yer verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR EKONOMİ Vergi ve SGK borçlarına faiz indirimi! Bakan Şimşek duyurdu

DEPREM ÇALIŞMALARINA DESTEK

AKB’nin 2025-2027 Geçici Ülke Ortaklık Stratejisi tanıtımıyla Türkiye’deki faaliyetlerine resmen başladığı ve bankanın Türkiye’nin kalkınma gündemini desteklemeye hazır olduğu belirtildi.

Türkiye’ye yönelik ilk finansman paketi de onaylandı. Pakette, deprem rehabilitasyon çalışmalarını desteklemek için 150 milyon avroluk devlet kredisi ve Akbank ile Denizbank için 100’er milyon dolarlık iki finansman bulunuyor.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası