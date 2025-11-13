Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Kanda'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda'yı, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
- Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kabulde hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de hazır bulundu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR