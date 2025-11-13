ABD'de Starbucks çalışanlarının "daha iyi ücret" protestoları 40 şehirde başladı. Çalışanların talebinin ilk etapta yüzde 65’lik, üç yıl içinde ise yüzde 77’lik bir ücret artışı olduğu iddia ediyor.

Bugün (13.11.2025), ABD genelinde 40’tan fazla şehirdeki Starbucks şubelerinde çalışan baristalar greve gitti.

Grev, şirketin geleneksel "Red Cup Day" etkinliğiyle aynı güne denk geldi. Bu gün, Starbucks’ın tatil sezonu satışlarının başlangıcını simgeliyor.

"Kontrat yoksa kahve de yok" dövizi taşıyan protestocular - Seattle, ABD

"DAHA YÜKSEK ÜCRET" İÇİN SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

ABC News'den edinilen bilgilere göre sendikalı çalışanlar, daha yüksek ücret, daha iyi çalışma saatleri ve sendika karşıtı uygulamalara son verilmesi talepleriyle greve çıktı. Starbucks Workers United (SBWU) adlı sendika, yaklaşık 550 şubede 12 bin çalışanı temsil ettiklerini belirtiyor. Ancak Starbucks, bu sayının 9 bin 500 civarında olduğunu savunuyor.

SBWU temsilcileri, şirketin adil bir toplu sözleşme yapmayı reddetmesi nedeniyle "Kırmızı Kupa Sezonu’nu Kırmızı Kupa İsyanı’na" dönüştürdüklerini açıkladı. Sendika, Starbucks’ın taleplerini karşılamasının şirket için yalnızca bir günlük satış gelirine mal olacağını ifade etti.

Starbucks ise grevin etkisinin "asgari düzeyde" olduğunu duyurdu ve sendikayı müzakere masasına geri dönmeye çağırdı. Şirket yetkilileri, Starbucks’ın perakende sektöründe "en iyi iş olanaklarını" sunduğunu ve saatlik ortalama kazancın yan haklarla birlikte 30 doların üzerinde olduğunu bildirdi.

Grev, ilk aşamada 42 şehirdeki 65 Starbucks şubesinde yaklaşık bin sendikalı baristayı kapsıyor. Ancak sendika, anlaşmaya varılamaması durumunda grevin daha da genişleyebileceği uyarısında bulundu.

BARİSTALARIN TALEBİ NE?

Çalışanların talebinin ilk etapta yüzde 65’lik, üç yıl içinde ise yüzde 77’lik bir ücret artışı olduğu iddia ediyor.



