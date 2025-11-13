Niğde-Kayseri karayolunda feci kaza! 3 can kaybı, 6 yaralı
Niğde-Kayseri karayolunda feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
- Kazada bir otomobilin sürücüsü ve arka yolcuları, diğer otomobilin sürücüsü ve yolcuları yaralandı.
- 3 yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- 2 yaralının durumu ağır olarak bildirildi.
- Kazanın ardından Niğde-Kayseri yolu tek şeritten kontrollü olarak trafik sağlandı.
- Kaza nedeniyle yol polis ve jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Çamardı istikametinden Niğde-Kayseri yoluna çıkış yapan R.Ü. idaresindeki otomobil ile Niğde'den Kayseri yönüne seyir halinde bulunan S.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada S.Y. yönetimindeki araçta bulunan sürücü ile S.H., G.G. ve C.Ü., diğer otomobilde bulunan sürücü R.Ü., K.Ü., D.Ü., B.Ü. ve M.Ü. yaralandı.
3 KİŞİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. R.Ü., K.Ü. ve D.Ü. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Niğde-Kayseri istikameti bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.