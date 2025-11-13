Yunanistan'da korkunç kaza! Fuları hamur yoğurma makinesine sıkışan kadın feci şekilde can verdi
Yunanistan’ın Damasi köyünde bir fırın işletmecisi olan Zoe, fularının hamur yoğurma makinesine takılması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, Zoe’nin geride iki çocuk bıraktığı kaydedildi.
Yunanistan'da bir fırıncı, boynundaki fuların hamur yoğurma makinesine takılması sonucu boğularak hayatını kaybetti.
- Görgü tanıklarının ifadesine göre kadın makine başındayken olay gerçekleşti.
- Zoe geride iki çocuk bıraktı.
- Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Yunanistan’da yaşayan Zoe isimli bir fırın işletmecisi, boynundaki fuların hamur yoğurma makinesine sıkışması sonucu boğularak can verdi.
"İNANMAK İSTEMİYORUM"
Fırıncıyı hareketsiz halde bulan bir görgü tanığı, Yunan haber sitesi Protothema'ya verdiği röportajda, "Fırın makinesinin başındaydı. Boynuna doladığı fular makineye takılmıştı.Gerçekten çok üzücü ve haksız bir durum. Yaşananlara inanmak istemiyorum.” ifadelerinde bulundu.
Fırıncının makineyi temizlediği esnada meydana gelen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Zoe ise geride iki çocuk bıraktı.
