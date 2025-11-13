Yunanistan’ın Damasi köyünde bir fırın işletmecisi olan Zoe, fularının hamur yoğurma makinesine takılması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, Zoe’nin geride iki çocuk bıraktığı kaydedildi.

"İNANMAK İSTEMİYORUM"

Fırıncıyı hareketsiz halde bulan bir görgü tanığı, Yunan haber sitesi Protothema'ya verdiği röportajda, "Fırın makinesinin başındaydı. Boynuna doladığı fular makineye takılmıştı.Gerçekten çok üzücü ve haksız bir durum. Yaşananlara inanmak istemiyorum.” ifadelerinde bulundu.

Fırıncının makineyi temizlediği esnada meydana gelen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Zoe ise geride iki çocuk bıraktı.

ZEYNEP ERDİVANLI

