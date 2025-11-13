TBMM’de, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik kapsamlı bir çalışma başlatılıyor. AK Parti ve diğer partilerin ortak önerisiyle kurulacak Meclis Araştırma Komisyonu, "suç işleyen çocuklar" konusunu tüm boyutlarıyla ele alacak, kamu kurumları ve sivil toplum temsilcilerini dinleyerek çözüm önerileri geliştirecek.

Türkiye’de son dönemde artan çocuk suçluluğu tartışmaları Meclis gündemine taşınıyor. TBMM, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik çözüm arayışları için yeni bir araştırma komisyonu kurmaya hazırlanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR GÜNDEM CHP İstanbul İl Binası'na girip tuvaletlerini yaptılar

AK Parti ve diğer siyasi partilerin TBMM Genel Kuruluna sunacağı ortak öneriyle, Anayasa'nın 41. maddesindeki düzenlemeler de dikkate alınarak, çocuğun üstün yararı gözetilerek "çocuklarla ilgili Meclis araştırma komisyonu" kurulması talep edilecek.

Genel Kurulda önerinin kabul edilmesinin ardından kurulması planlanan komisyonda, "suç işleyen çocuklar" konusu da ele alınacak.

ANKARA DIŞINDA DA ÇALIŞMA YAPILACAK

Yasal düzenlemelerin ele alınacağı komisyonda, farklı kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları da dinlenecek, çocukların suç işlemesinin engellenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak, gerek görüldüğü halde bu süre bir ay daha uzatılabilecek. Öte yandan komisyon, Ankara dışında da çalışmalar yapabilecek.

ÇAGLA ÇAGLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası