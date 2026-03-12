Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen gibi birçok ismin rol aldığı reklam filmine imza atan ünlü yönetmen Cemal Alpan, 57 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Alpan’ın vefatı sanat dünyasını hüzne boğdu.

Ünlü yönetmen Cemal Alpan, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Acı haberi, kardeşi Cem Alpan sosyal medya hesabından duyurdu.

“DOĞUM GÜNÜNDE SON NEFESİNİ VERDİ”

Cem Alpan paylaşımında, “Ağabeyim Cemal Alpan’ı kaybettik. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. 11 Mart sabahı, doğum gününde son nefesini verdi. Bu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan sevgili dostlarının da başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Cemal Alpan doğum gününde vefat etti! Ölüm nedeni belli oldu

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Cem Alpan, bir başka açıklamasında ise cenaze töreninin detaylarını paylaştı. Buna göre Cemal Alpan, bugün öğle namazının ardından Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Feriköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Cemal Alpan’ın vefatının ardından sanat ve televizyon dünyasından birçok isim sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı. Başarılı yönetmen, daha önce Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen, Burak Özçivit ve Demet Evgar gibi ünlü isimlerin rol aldığı çok sayıda reklam filmine imza atmıştı.

