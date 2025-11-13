13 Kasım 2025 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin belli oldu. Hafta finali öncesinde bugün kazanılan puanlar büyük önem taşıyor. Gelinler bugün, Sebzeli Yelpaze Kebabı tarifiyle kaynanalardan en yüksek puanı almak için yarıştı. İzleyiciler 13 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisini araştırıyor.

13 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı. Tuğba, Mihriban, Emsal ve Hanife gelinler günün en yüksek puanını almak için mücadele etti. Yarışmanın sonucunu merak eden izleyiciler, günün birincisini araştırıyor.

13 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta programında 13 Kasım günün birincisi belli oldu. Her bölümde olduğu gibi bu haftada gelinler mutfakta hünerlerini sergiledi. Sebzeli Yelpaze Kebabı tarifiyle yarışan gelinler arasında kaynanalardan en yüksek puanı alan kişi Tuğba oldu. 13 Kasım Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altını Tuğba kazandı.

13 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Tuğba:22

Emsal:19

Hanife:14

Mihriban:7

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kanal D'de ekrana gelen program hafta içi her gün 14.00-16.45 arasında ekrana geliyor.

