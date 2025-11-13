13 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelmesi beklenen Veliaht ve Halef dizileri bu akşam var mı merak ediliyor. Dün akşam bazı dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi bu akşam dizilerin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı sorusunu akıllara getirdi. 13 Kasım TV yayın akışına göre Veliaht ve Halef dizilerinin yeni bölümleri var mı, yok mu belli oldu.

BU AKŞAM VELİAHT VAR MI, YOK MU?

Başrollerinde Akın Akınözü, Serra Arıtürk ve Ercan Kesal'ın yer aldığı Veliaht dizisi her perşembe akşamı 20.00'de Show TV'de ekrana geliyor. 13 Kasım yayın akışına göre dizinin 10. yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Veliaht dizisi

BU AKŞAM HALEF VAR MI, YOK MU?

Perşembe akşamları NOW TV'de ekrana gelen Halef dizisi, yeni bölümleri yakından takip ediliyor. Son yaşanan gelişmeler nedeniyle bazı dizilerde yaşanan ertelemenin Halef dizisinde de etkili olup olmayacağı merak edildi. Ancak 13 Kasım TV yayın akışına göre dizi, 9. yeni bölümüyle ekrandaki yerini alacak.

13 KASIM PERŞEMBE AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe akşamları NOW TV'de Halef, Show TV'de ise Veliaht dizisi yeni bölümleri yayınlanıyor. 13 Kasım'da da bu iki dizinin yeni bölümü ekrana gelecek. Öte yandan, 20.00'de Star TV'de Çarpıntı'nın tekrar bölümü, Kanal D'de Gurbetçi Şaban, TRT 1'de ise Öldürme Arzusu filmleri yayınlanacak.

13 KASIM TV YAYIN AKIŞI

ATV > 20.00 > Kim Milyoner Olmak İster?

Star TV > 20.00 > Çarpıntı (Tekrar)

NOW TV > 20.00 > Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

TV8 > 20.00 > MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

Show TV 20.00 > > Veliaht (Yeni Bölüm)

TRT 1 > 20.00 > Öldürme Arzusu (Yabancı Film)

Kanal D > 20.00 > Gurbetçi Şaban (Yerli Film)

İREM ÖZCAN

