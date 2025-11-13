Berlin'de Filistin'e destek! Brandenburg Kapısı'na 50 metrelik pankart asıldı
Berlin'deki Brandenburg Kapısı'na tırmanan Filistinli göstericiler, "Filistin'e özgürlük" pankartı açıp bayrak asarak meşaleler yakarken, 6 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
- Filistinli göstericiler Brandenburg Kapısı'nın en üst kısmına çıktı.
- "Bir daha asla soykırım – Filistin'e özgürlük" yazılı yaklaşık 50 metrelik pankart açtılar.
- Kapıya Filistin bayrağı astılar ve meşaleler yaktılar.
- Eyleme katılan 6 kişi gözaltına alındı.
- Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Filistinli göstericiler , 26 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde olan Brandenburg Kapısı'nın en üst kısmına çıkarak, üzerinde "Bir daha asla soykırım – Filistin'e özgürlük" yazılı yaklaşık 50 metrelik bir pankart açtı. Kapıya Filistin bayrağı asan göstericiler, meşaleler yaktı.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Berlin polisinden yapılan açıklamada, eyleme katılan 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
