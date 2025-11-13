Özetle Kaydet

Filistinli göstericiler , 26 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde olan Brandenburg Kapısı'nın en üst kısmına çıkarak, üzerinde "Bir daha asla soykırım – Filistin'e özgürlük" yazılı yaklaşık 50 metrelik bir pankart açtı. Kapıya Filistin bayrağı asan göstericiler, meşaleler yaktı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Berlin polisinden yapılan açıklamada, eyleme katılan 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ERKUT ÇALİKOGLU

