Arjantin'de feci kaza! Yolcu treni raydan çıktı, çok sayıda yaralı var
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yolcu treninin raydan çıkması sonucu 19 kişi yaralandı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Sarmiento hattındaki yolcu treni raydan çıktı.
EN AZ 19 YARALI
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, en az 19 kişi yaralandı. Tüm hat boyunca seferler durduruldu. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
YORUMLAR