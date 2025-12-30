ABD Başkanı Trump “Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik” derken Rus ordusu Donetsk’te bir bölgeyi daha işgal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı bitirmek için hazırladığı planın uygulanması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Florida’daki toplantının ardından açıklama yapan Trump, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik” dedi.

Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in de aralarında olduğu bir çalışma grubu kuracaklarını ve bu çalışma grubunun önce Ukrayna tarafı ile son detaylar üzerine görüşeceğini anlattı. ABD Başkanı, çalışma grubunun görüşmelerinin “gerçekten iyi” gitmesi hâlinde barış planının geri kalan kısımlarının “birkaç hafta” içinde sonuçlandırılabileceğini söyledi.

“Sürecin birkaç hafta sürmesini bekliyoruz, daha uzun değil. Daha sonra da bu çalışma grubu Rusya ile çalışmaya başlayacak” diyen Trump, bu sürecin uzaması hâlinde ise savaşın daha uzun süreceğini ifade etti.

15 YILLIK GARANTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, barış planının Ukrayna’ya 15 yıl güvenlik garantisi sunduğunu ama kendilerinin 50 yıl istediklerini açıkladı. Başkan Trump’tan 30, 40 veya 50 yıllık süreyi değerlendirmesini istediğini belirten Zelenskiy, 20 maddelik plandaki 18 maddede uzlaşı sağladıklarını söyledi. Zelenskiy “Planın yüzde 90’ı üzerinde mutabakata vardık. Geriye iki konu kaldı; Zaporijya Nükleer Santralinin nasıl işleyeceği ve toprak meselesi” diye konuştu.

Trump-Zelenskiy görüşmesinin ardından Rusya’dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın barış istemesi hâlinde hâlâ kontrolünde tuttuğu Donbas bölgesindeki birliklerini geri çekmesi gerektiğini belirterek “Kiev anlaşmaya varmazsa daha fazla toprak kaybedecek” dedi.

Öte yandan savaşı bitirmek için diplomasi devam ederken, cephede ise çatışmalar şiddetlendi. Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Dibrova yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. Rus güçlerinin Ukrayna’da cephenin bütün yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada “Batı askerî grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Dibrova yerleşim yerinin kurtarılması sürecini tamamladı” ifadesine yer verildi.

