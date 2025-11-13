Şuursuz Aşk, 13 Kasım 2025’te Kanal D’de izleyiciyle buluşuyor. Yusuf ve Menekşe’nin hüzün dolu aşkı, engeller ve geçmişin sırlarıyla sınanıyor. Peki, Şuursuz Aşk konusu ne, oyuncuları kimler? Bütün detaylarıyla haberimizde.

Şuursuz Aşk filmi 13 Kasım 2025 Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Ebru Şahin’in yer aldığı film, güçlü senaryosuyla kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. Peki, Şuursuz Aşk konusu ne, oyuncuları kimler?

ŞUURSUZ AŞK KONUSU NE?

Şuursuz Aşk filminde doğuştan engelli olan Yusuf'un hayattaki tek amacı, üniversitenin kampüs girişinde simit satarak annesine ekmek götürebilmektir.

Siyasetle uzaktan yakından ilgisi olmayan Yusuf, ihtilalin kaos ortamından nasibini alır. Yaşananların ardından genç adam gözünü akıl ve ruh sağlığı rehabilitasyon merkezinde açar.

Yusuf'un yolu burada, uzun zamandır hastanede kalan ve geçmişin izleriyle boğuşan Menekşe ile kesişir. Aynı hastanede iyileşmeye çalışan Yusuf ve Menekşe, birbirlerini tanıdıkça bihaber oldukları aşk duygusuyla tanışır. Bu, onların yeniden doğmasına sebep olacaktır.

ŞUURSUZ AŞK OYUNCULARI KİMLER?

İsmail Hacıoğlu (Yusuf)

Ebru Şahin (Menekşe)

Tuncer Salman (Dündar)

Ruhi Sarı (Müfit)

Erdal Ayna (Memduh)

Seher Terzi (Halime)

Ali Buhara Mete (Nihat)

Emir Benderlioğlu (İşkenceci Polis)

Ayşegül Günay (Refiye)

Volga Sorgu Tekinoğlu (Rıza)

Emir Çiçek (İsam)

Burcu Kara (Sezen)

Ayşen Batıgün (Mine)

Demet Oran (İkinci Doktor)

Çağlar Ozan Aksu (Berber)

Cansu Fırıncı (Süslü)

