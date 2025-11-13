İzmit'te görenleri şaşırtan bir olay yaşandı. Yaşları belirtilmeyen iki çocuğun üzerinden tam 52 adet kesici alet çıktı. Ekipler, tüm suç aletlerine el koydu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şaşırtan bir olay yaşandı.

EKİPLER TÜM ALETLERE EL KOYDU

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Doğu Kışla pazar alanında şüphe üzerine A.Ö. ve G.A.V. isimli yaşı küçük şahısların üzerleri arandı.

Yapılan aramada çocukların üzerinden 14 kelebek tabir edilen bıçak, 13 sustalı tabir edilen bıçak, 25 normal bıçak olmak üzere toplam 52 kesici alet ile ve şok cihazı ele geçirildi.

BATIKAN ALTAŞ

