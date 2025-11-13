Rusya'nın Karelya bölgesinde 'Su-30' tipi savaş uçağı düştü. Ülkenin Savunma Bakanlığı, olayla ilgili, "Uçak planlı uçuş esnasında ıssız bir yere düştü. Mürettebat hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Rusya’ya ait Su-30 serisi bir savaş uçağı, Karelya Cumhuriyeti’nde düştü. Uçakta bulunan iki pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

Rus Telegram kanalları SHOT ve 112’nin aktardığına göre uçak, Petrozavodsk kenti yakınlarında, ormanlık bir alana düştü. Bölge, şehrin sivil havalimanına yakın bir noktada bulunuyor.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

SHOT, pilotların “koltuk fırlatma sistemini kullanamadığını” yazarken, acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. 112 kanalı ise jetin kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü belirtti; kazanın nedeni ise henüz açıklanmadı.

SHOT ayrıca, düşen uçağın Su-30 değil Su-27 olabileceğini öne sürdü ve modelin doğrulanma sürecinin devam ettiğini belirtti. Rus makamları olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Su-30 savaş uçağı

Kaza, Besovets hava üssü yakınlarında meydana geldi.

Bu üs, Rusya’nın 159. Muhafız Avcı Havacılık Alayına ev sahipliği yapıyor. Söz konusu birlik, Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı 105. Karma Havacılık Tümeni bünyesinde yer alıyor ve hem Su-27 hem de Su-30SM tipi uçakları kullanıyor.

Olayı bildiren kaynaklara göre, enkaz ormanlık alanda bulundu ve sivil altyapıda herhangi bir hasar meydana gelmedi.

