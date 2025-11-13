DMM, sosyal medyada yayılan Fatih Sosyal Konut Projesi iddialarını yalanladı. Açıklamada, projenin 1,5 yıl önce tamamlandığı ve konutların hak sahiplerine teslim aşamasına geldiği vurgulandı.

Bazı sosyal medya hesaplarında, TOKİ’nin deprem bölgesinde yürüttüğü Fatih Sosyal Konut Projesi ile ilgili paylaşılan fotoğrafların projenin hâlâ inşaat aşamasında olduğu izlenimi verdiği iddia edilmişti.

Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bu iddiaları yalanladı. Açıklamada, projenin tünel kalıp imalatlarının Nisan 2024’te tamamlandığı ve kaba inşaat sürecinin geride bırakıldığı vurgulandı.

KONUTLAR TESLİM AŞAMASINDA

DMM, sosyal medyada yayılan fotoğrafların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR EKONOMİ Altın yeniden ateşlendi! İşte 2026 beklentisi ve kritik seviyeler

Projenin konutları hak sahiplerine teslim aşamasına geldiği bilgisi verildi. DMM, vatandaşları resmi açıklamalara güvenmeye ve sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlara itibar etmemeye çağırdı.

ÇAGLA ÇAGLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası