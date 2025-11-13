Sözleri yürek dağladı! Şehit babası oldum ne mutlu bana
Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un babası İsa Altıok'un sözleri yürekleri dağladı. Acılı baba "Şehit babası oldum ne mutlu bana" dedi.
- Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Azerbaycan-Türkiye seferinde Gürcistan'da düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit oldu.
- Şehidin babası İsa Altıok, sosyal medyada "Şehit babası oldum ne mutlu bana" paylaşımı yaptı.
- Şehidin naaşı yarın saat 11.00'de Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilecek.
- Cenaze töreni Samsun Tekkeköy Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazını müteakip yapılacak, Ovabaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un babası İsa Altıok, "Şehit babası oldum ne mutlu bana" sözleri yürek dağladı.
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelirken Gürcistan’da düşen C-130 askeri kargo uçağında bulunan askerler arasında yer alan Samsunlu Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok (32) da şehit oldu. Şehidin naaşının Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yapılacak cenaze töreni için yarın 11.00’de Samsun Çarşamba Havalimanına getirilmesi bekleniyor.
Şehidin babası İsa Altıok, yarınki cenaze töreni öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Oğluyla bir fotoğrafını paylaşan İsa Altıok, "Şehit babası oldum ne mutlu bana" dedi.
Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehit Altıok'un cenazesi, Ovabaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.