37 milyon liralık vurgun! 11 ilde 22 kişiyi dolandırdılar

37 milyon liralık vurgun! 11 ilde 22 kişiyi dolandırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye’nin 11 ilinde 22 kişiyi tuzağa düşüren dolandırıcılar, Şanlıurfa’da kıskıvrak yakalandı. 37 milyon 670 bin liralık vurgun operasyonla ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da düzenlenen "Atıcı Evi" operasyonunda Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Mersin'deki 22 kişiyi 37 milyon 670 bin lira dolandıran 2 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik Harran ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. "Atıcı Evi" olarak adlandırılan operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 12 adet cep telefonu, 14 adet simkart, 5 adet simkart bloğu, 60 bin Türk Lirası ile 68 bin 700 dolar ele geçirildi.

37 milyon liralık vurgun! 11 ilde 22 kişiyi dolandırdılar - 1. Resim

Ele geçirilen suç unsurlarının incelenmesi neticesinde şüphelilerin Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Mersin'de 22 mağduru toplam 37 milyon 670 bin 695 Türk Lirası dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

