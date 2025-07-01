Akla hayale gelmeyen yöntemler... Dolandırıcılar sürekli yenilik yapıyor, nasıl korunacağız?

Dolandırıcılar artık eskisinden daha akıllı, daha teknolojik ve daha ikna edici. Gümrük vergisi mesajlarından yapay zekâ ile klonlanmış sesli aramalara, sahte sigorta kampanyalarından sosyal medya şikâyet tuzaklarına kadar her alanda tuzaklar kuruluyor.

KAAN ZENGİNLİ - Son dönemde Türkiye genelinde artan dolandırıcılık vakaları, vatandaşın güvenlik endişesini üst boyuta taşıdı. Gelişen teknolojiyle birlikte dolandırıcılar da yöntemlerini geliştirip daha karmaşık ve ikna edici hâle getiriyor. Sahte hukuk bürolarından deepfake videolara, sosyal medya tuzaklarından sahte kurye mesajlarına kadar geniş bir yelpazede vatandaşın cebine ve kimliğine uzanılıyor. Yapılan araştırmalarda teknolojinin de desteğiyle yapılan dolandırıcılık vakaları her yıl yüzde katbekat artıyor. İşte son dönemin en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemleri:

▪️SAHTE HUKUK BÜROSU: Sahte hukuk bürosu gibi gönderilen “Ara buluculuk dosyanız sonlandı, tüm detaylar için tıklayın” gibi SMS ve e-Postalarla kurbanlar panikletilip, verilen linklere tıklatılarak tuzağa düşürülüyor. Bunun için yapay zekâ ve sahte çağrı merkezleri kullanılıyor.

▪️KART BORCU ÖDEME OYUNU: Sosyal medya ve WhatsApp gibi platformlardan borçlulara ulaşan dolandırıcılar tarafından “Kredi kartı borcunuzu biz kapatalım” denerek yüksek miktarda vurgun yapılıyor.

▪️KARGONUZU NEREYE BIRAKALIM?: Kurye dolandırıcıları çok masum görünen mesajlarla iletişim kuruyor. “Adresinizde yoksunuz, paketi nerede bırakayım” mesajları verilen cevapla aktifleşiyor. Kişisel bilgiler ele geçiriliyor.

▪️DEEPFAKE DOLANDIRICILIĞI: En tehlikelisi ise “deepfake” dolandırıcılığı. Gerçek kişiler dijital olarak kopyalanıp sesleri taklit edilerek kurbandan para ya da bilgi talep ediliyor. Özellikle şirket çalışanları bu yöntemle sık sık hedef alınıyor.

▪️SAHTE DİJİTAL HİZMET: En yeni yöntemlerden biri, “deneme sürümü” görünümü altında kullanıcıları fatura ile karşı karşıya bırakan abonelik tuzakları.

▪️KURUMSAL OLTALAMA YÖNTEMİ: Sahte kurumsal e-Postalarla şirket çalışanları hedef alınıyor. Dolandırıcılar, şirket hesaplarını ele geçirip zincirleme siber saldırılar düzenliyor.

▪️SESLİ MESAJ VURGUNU: WhatsApp veya e-Posta aracılığıyla gelen “Ses kaydınız var” mesajlarında bulunan linkler, zararlı yazılımları indiriyor. Kısa süre içinde kullanıcının bütün verileri ele geçirilebiliyor.

▪️GÜMRÜK VERGİNİZ ÖDENMEDİ!: Yeni bir dolandırıcılık taktiği de “gümrük vergisi ödenmedi” mesajlarıyla karşımıza çıkıyor. Yurt dışından ürün sipariş etmiş gibi gösterilen vatandaşlara SMS yoluyla ‘Kargonuz bekletiliyor, vergiyi ödemek için tıklayın’ şeklinde mesajlar geliyor. Linke tıklayan kullanıcıdan kredi kartı bilgileri ya da kimlik detayları isteniyor, ardından bilgiler siber dolandırıcıların eline geçiyor.

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▪️HAKKINIZDA ŞİKÂYET VAR: Dolandırıcılar bu defa da ‘Hakkınızda şikâyet var’ mesajlarıyla vatandaşı korkutuyor. Özellikle küçük işletmeler ve bireysel satıcılar hedef alınıyor.

▪️YÜKSEK KAZANÇ VAADİ: Yatırımcılara ‘yüksek kazanç’ vaadiyle ulaşılıyor, güven kazanılınca para transferi isteniyor. Bu tarz projelerle milyonlarca liralık vurgun yapıldığı rapor ediliyor.

▪️HEDİYE VEYA İNDİRİM KAZANDINIZ: Telefonla ulaşarak “kampanyalı sigorta” ya da “KOSGEB hibesi” kazandığınızı iddia eden dolandırıcılar, sizden evrak masrafı ya da işlem ücreti adı altında ödeme talep ediyor. Gerçekte ise ortada ne kampanya ne de sigorta var.

▪️SUÇLUDAN KİMLİĞİNİZ ÇIKTI: Dolandırıcılar, kendilerini polis, banka görevlisi veya savcı gibi tanıtarak kişileri arıyor. Suç işledikleri ya da bilgileri çalındığı yalanlarıyla korkutuyor, ardından da bilgi ve para talep ediyor. Suçludan kimliğinin çıktığı söylenerek şahsi bilgiler isteniyor.

▪️QR KODLA OLTALAMA: QR kodlar aracılığıyla gerçekleştirilen oltalama saldırıları da yükselişte. Sahte QR kodlar, kişileri zararlı sitelere yönlendiriyor ya da cihazlara casus yazılım yüklüyor.

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