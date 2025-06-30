Faizsiz kredi tuzağı! Dolandırıcıların hesap hareketleri tam 512 milyon lira

İnternet üzerinden faizsiz kredi arayanları hedef alıp kendilerini banka görevlisi gibi tanıtan dolandırıcılar, 30 kişilik özel ekibin 2 aylık çalışmasının ardından yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü merkezli yürütülen Akbaba Operasyonu’nda, kendilerini banka görevlisi gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran büyük bir suç ağı çökertildi.

Özellikle internet üzerinden faizsiz kredi arayan vatandaşları hedef alan şebeke, bu kişilere ulaşıp “hesaplarınızda şüpheli işlem var” yalanıyla paralarını ele geçirdi. Elde edilen paralar, kripto cüzdanlar aracılığıyla yurt dışına aktarıldı.

İncelemelerde şüphelilerin kullandığı kripto cüzdanların yurt dışı merkezli kripto ofislerine bağlı olduğu, paraların buralarda nakde çevrildiği tespit edildi.

30 KİŞİLİK ÖZEL EKİP

Diyarbakır Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri bünyesinde kurulan 30 kişilik özel bir ekip, 2 ay süren detaylı çalışma yürüttü. MASAK raporları incelendi, yüzlerce banka hareketi analiz edilip 25 şüpheli tespit edildi.

14 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında bazı şüpheliler, evlerine giren özel harekât polislerini görünce ellerindeki silahları ve içeriğinde önemli belgeler bulunan laptop bilgisayarı pencereden attı.

MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, şüphelilerin hesaplarında toplam 512 milyon TL’lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Aramalarda şüphelilere ait çok sayıda ev, iş yeri, araç ve banka hesabına el konuldu. Aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

14 İLDE OPERASYON

Diyarbakır merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.