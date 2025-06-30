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Yerlikaya duyurdu: Yüzlerce kişi yakalandı! Hesaplarındaki para dudak uçuklattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yerlikaya duyurdu: Yüzlerce kişi yakalandı! Hesaplarındaki para dudak uçuklattı
Dolandırıcılık, Operasyon, Tutuklama, Yakalama, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bakan Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında, hesaplarında 3 milyar 150 milyon lira işlem hacmi tespit edilen 230 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 93'ü ise tutuklandı.

Dolandırıcılarla mücadele tam gaz sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan son operasyona dair bilgileri paylaştı. 

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Hatay, Gaziantep, Konya, Muğla, Tokat, Aydın, Tekirdağ, Amasya, Giresun, Şanlıurfa, Ordu ve Çorum olmak üzere 12 ilde 12 ayrı dolandırıcı suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

ONLARCA KİŞİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonlar sonucu 230 şüpheli yakalanırken 93’ü tutuklandı. 100 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

RÜŞVET, ŞANTAJ, KAMUYU DOLANDIRMA... 

Yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli yağma, yasa dışı bahis, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, rüşvet, tehdit ve şantaj suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucu; 9 adet gayrimenkul, 27 adet araç, 1 adet dükkan, 2 adet arsa ve 2 milyon TL değerindeki banka hesaplarına el konuldu.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, nakit para, çek/senet, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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