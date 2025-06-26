İstanbul'da eşkıyalığa soyunmuşlardı: Yerlikaya duyurdu! Gereği yapıldı

İstanbul'da motosikletli üç kişi kafe kurşunlayıp sosyal medyada paylaştı. Bakan Yerlikaya, şüphelilerin yakalandığını, azmettiricinin firari S.A. olduğunu açıkladı. Yerlikaya, gençlere seslenip "Sözde korku salmak için şehir eşkiyalığına özenenlere alet olmayın. Onların yolu yol değil" paylaşımını yaptı.

İstanbul'da motosikletli 3 kişi bir iş yerini kurşunladı. O anları sosyal medyadan paylaşan şüpheliler emniyeti harekete geçirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerin yakalandığını duyurup şu paylaşımı yaptı:

Özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum: Sözde korku salmak için şehir eşkiyalığına özenenlere alet olmayın. Onların gittikleri yol, yol değildir.

Milletimizin huzur ve güvenliğini bozmak için suç işleyenlerle sohbetinizi kesin, onların oyunlarına gelmeyin. Devletimiz çok güçlüdür. Hiçbir suçlu güvenlik güçlerimizden de adaletten de kaçamaz.

AZMETTİRİCİ YURTDIŞINDA FİRARİ ÇIKTI

İstanbul’da motosikletli şahıslar tarafından bir iş yeri kurşunlanmış; ardından olayın görüntüleri bu şahıslar tarafından sosyal medyada paylaşılmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonrası olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen şahsın, farklı suçlardan kaydı bulunan ve yurtdışında firari olan S.A. olduğu anlaşılmıştır.

Kafenin kurşunlanmasıyla ilgili eylemi gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs bugün gerçekleştirilen operasyonla yakalanmış ve eylemde kullanılan motosiklet ele geçirilmiştir.