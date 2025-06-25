Azılı suçluları farklı ülkelere kaçmak da kurtarmadı! Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 12 kişi enselendi

Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 11, ulusal seviyede aranan 1 toplam 12 suçlunun yakalandığını duyurdu. 9 ülkede düzenlenen operasyonlarda 8 kurum şüphelileri yakalamak için seferber oldu.

Suçlulara göz açtırılmamaya devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan çok sayıda kişi yakayı ele verdi. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Kırmızı bültenle aradığımız 11, ulusal seviyede aradığımız 1 kişi olmak üzere 12 suçluyu ABD, Almanya(4), İtalya, Fransa, Yunanistan, Karadağ, Polonya, Kosova ve Gürcistan’dan ülkemize getirdik.

Bu kabine dönemimizde 383 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.B., M.İ., E.K. R.Ş., Ş.Ç., E.C.Ç, E.Ö., A.A., M.K., R.B. ve M.B. ile ülkemizce ulusal seviyede aranan A.Y. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

8 KURUM SEFERBER OLDU!

Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde;

ŞÜPHELİLERİN SUÇLARI

"Nitelikli Cinsel İstismar" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.B. İsimli şahıs ALMANYA’da,

"Nitelikli Cinsel İstismar" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.İ. isimli şahıs ABD’de,

"Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. İsimli şahıs İTALYA’da,

"Hırsızlık, Dolandırıcılık, Birden Fazla Kişi ile Tehdit, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Mala Zarar Verme" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ş. isimli şahıs YUNANİSTAN’da,

"Dolandırıcılık" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan Ş.Ç. isimli şahıs KARADAĞ'da,

"Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.C.Ç. isimli şahıs POLONYA’da,

"Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E. Ö. isimli şahıs FRANSA'da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A. A. isimli şahıs ALMANYA'da,

"Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına Imkan Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M. K. isimli şahıs ALMANYA'da,

"Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Kasten Yaralama, Uyuşturucu, Mala Zarar Verme" suçlarından Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan R.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Ruhsatsız Ateşli Silahlara Mermileri Satın Alma ve Taşıma ve Bulundurma" suçlarından Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan M.B. isimli şahıs ALMANYA'da,

"Kasten Öldürme, Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını Ihlal Etme, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma" suçlarından ulusal seviyede aranan A. Y. isimli şahıs KOSOVA'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlanmıştır.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı tebrik ediyorum.